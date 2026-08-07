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OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb
Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Kočárek pod metro sfoukl průvan, strojvedoucí neměl šanci srážce zabránit
Cestující pražským metrem dobře znají situace, kdy se provoz linek zničehonic zastaví. Zatímco v některých případech jde o tragickou událost nebo technickou poruchu, k náhlé výluce často stačí i...
Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado
Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...
Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely
V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...
Motocyklista zahynul v pražských Letňanech, střetl se s osobním autem
K tragické nehodě došlo v pátek odpoledne v pražských Letňanech. Střetlo se tam osobní auto s motocyklistou, který při havárii přes dlouhou resuscitaci zemřel.
Zaměstnanci a hosté restaurace v Praze zpacifikovali muže, který zaútočil na zákaznici
Policie řešila incident v asijské restauraci v Praze na Andělu. Z ulice sem vešel muž, který bezdůvodně zaútočil na jednu ze zákaznic. Zaměstnanci restaurace spolu s hosty útočníka zpacifikovali.
Muž ukradl šperky za 140 tisíc. Naskočil do autobusu, policie si na něj počkala v Brně
Dlouho se ze získané kořisti neradoval. Policisté si počíhali na muže, který z pražského zlatnictví odcizil několik kusů zlatých přívěsků a řetízků, na konečné autobusu, kterým z místa odjel.
Pohřešovaného autistického chlapce z Letné našli v metru Hradčanská
Policisté dnes několik hodin hledali devítiletého chlapce z Prahy, který odešel z domova a nedal o sobě vědět. Šlo o autistu, který rád jezdí dopravními prostředky. Hocha se podařilo najít odpoledne...
Samsung překvapil Prahu dronovou show. Proběhla na Vltavě
U Jiráskova mostu se ve čtvrtek večer kolemjdoucím ukázala neobvyklá reklama. Samsung u příležitosti uvedení nových skládaček použil drony, které vykreslily na nebe právě aktuální novinky značky.
Dva senioři narazili do železničního přejezdu, jejich auto skončilo na boku
Provoz na železniční trati mezi Mníškem pod Brdy a Dobříší v pátek odpoledne zastavila nehoda dopravního automobilu v těsné blízkosti jednoho ze železničních přejezdů. V autě byli dva senioři, které...
Sedm let neštěstí, či rok ve vězení? Muž na toaletě v obchoďáku rozbil pěstí zrcadlo
Pravděpodobnou frustraci si na zrcadle v nákupním centru na pražském Smíchově na konci července vybil muž, po němž teď policisté pátrají. Po úderu pěstí do skla se podíval přímo do objektivu...
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Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít
Na lýtkách má vyobrazené trofeje, které se Spartou získal. Další tetování s úspěchy pražského klubu si však kapitán Lukáš Haraslín zřejmě na tělo udělat nenechá. Třicetiletý slovenský fotbalista má...
Běhejte radši ráno, při 30 stupních už teplo z těla neodstraníte, radí lékař z IKEM
S extrémně vysokými teplotami posledních dnů mohou mít problém také sportovci. Hlavně ti amatérští. Podle experta z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM jsou na tom hůře...