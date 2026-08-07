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OBRAZEM: Prahu brázdí první tramvaj 52T z nové série. Podívejte se do výroby

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  10:00
V Plzni se rodí tramvaje 52T určených pro Prahu V Plzni se rodí tramvaje 52T určených pro Prahu V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026) První tramvaj 52T z druhé série vyrazila do pražských ulic ve čtvrtek 6. srpna...
Dopravní podnik zařadil ve čtvrtek do provozu první kus z druhé série tramvají 52T. K prvním dvaceti jich celkově přibude dalších dvacet a na to plynule naváže objednávka dalších 31 kusů. V galerii snímků pořízených organizací Ropid se můžete podívat, jak se tyto moderní stroje rodí ve výrobním závodu Škody v Plzni.

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