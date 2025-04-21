náhledy
Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli všimnout teprve nedávno, když Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) přelakoval čela vozu, upravil střídání polepů a nasadil také nové logo. Vůz z produkce plzeňské Škoda Transportation už za zmíněné dvě dekády zažil řadu změn nejen v exteriéru, ale i v interiéru.
Autor: Michal Turek, MAFRA
V současné době je nadále v provozu 55 tramvají z původních vyrobených 60. Jednu z prvních testovacích jízd absolvovala takzvaná Porschetra, podle Porsche a obchodního názvu Elektra, v noci na 30. listopadu roku 2005 na plzeňských tramvajových tratích. Na snímku je v tomto okamžiku zachycena na místním náměstí Republiky.
Autor: Eret Petr, ČTK
Název Porsche získala tramvaj 14T podle výrobcem a dopravním podnikem propagovaného faktu, že design navrhla firma Porsche Design Group, dceřiná společnost automobilky Porsche.
Autor: Penguin9/ Wikimedia Commons
Uvedení tramvaje do provozu nicméně od začátku provázely také stížnosti cestujících. Mezi nejhůře hodnocené vlastnosti patřilo podélné uspořádání sedaček v lichých částech vozů a špatně řešená záchytná madla, kdy se pasažéři v některých částech vozu neměli za co chytit. Na záběru je uspořádání sedadel v roce 2007, které v některých tramvajích ve změněné podobě najdeme dodnes.
Autor: Aktron / Wikimedia Commons
V upravené tramvaji cestující už nemuseli na sebe koukat v podélném sezení ani uhýbat, když někdo chtěl vystoupit. To rovněž patřilo mezi časté výtky cestujících.
Autor: František Vlček, MAFRA, MAFRA
Od roku 2016 proto výrobce upravil uspořádání sedaček na příčné a změnil také umístění záchytných tyčí.
Autor: Profimedia.cz
Velkou změnou v komfortu zaznamenali cestující také při sezení. Čalouněná sedadla totiž vystřídala tvrdší plastová, zde na snímku z roku 2016.
Autor: František Vlček, MAFRA
Modernizace přinesla také zvýšení kapacity souprav. Nicméně nutno dodat, že se starým uspořádáním se Pražané mohou setkat i dnes. DPP totiž vyměnil pouze zhruba polovinu vozového parku Škoda 14T.
Autor: Jnd-cz/ Wikimedia Commons
DPP sice nízkopodlažní tramvaje koupil už v polovině 90. let, typ Tatra RT6N1 se však od počátku potýkal s řadou problémů, nikdy se nedostal do běžného provozu a čtyři zakoupené kusy byly odprodány v roce 2009.
Autor: Pavel Růžička/ Wikimedia Commons
Modernizace se dotkla také exteriéru vozu Porschetry. Původní celistvý červený nátěr se proměnil v pruhy a doplnily jej také černé prvky na šedém základu.
Autor: DPP
Poslední velkou změnu v interiéru pak DPP představil v roce 2021. Vodorovný design vystřídaly střídavě umístěné svislé pruhy, které jsou moderním jednotným designem dopravního podniku.
Autor: Šulová Kateřina, ČTK
Velkou nevýhodou tramvaje však zůstává její křehká konstrukce. Porschetra se proto používá většinou na trasách s méně ostrými zatáčkami. Většinu problémů se však podařilo v průběhu let vyřešit a dopravní podnik si nyní spolehlivost vozů pochvaluje. „O tom svědčí i měsíční náběhy okolo osmi tisíc kilometrů, které jsou nad průměrem ostatních vozů,“ uvedl pro web Z dopravy Martin Černý z oddělení Výrobní technologie DPP.
Autor: František Vlček, MAFRA
Škoda 14T patří k vizuálnímu obrazu nejen Prahy. Metropole nicméně přešla na osvědčenější koncepci Škoda 15T. Nyní zahajuje novou generační obměnu zavedením tramvaje 52T, která má nahradit starší i problematické vozy, mezi něž patří také dvacetiletá Škoda 14T.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz