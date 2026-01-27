OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér

  20:00
Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli všimnout teprve nedávno, když Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) přelakoval čela vozu, upravil střídání polepů a nasadil také nové logo. Vůz z produkce plzeňské Škoda Transportation už za zmíněné dvě dekády zažil řadu změn nejen v exteriéru, ale i v interiéru.
Představení první tramvaje typu 14T v novém barevném řešení Pražské integrované... První z 20 tramvají s designem Porsche určených pro Prahu absolvovala v noci na... Škoda 14T Podélné uspořádání sedaček v tramvaji Škoda 14T (1. dubna 2007) Představení inovovaného tramvajového vozu typu 14T. Tramvaj 14T, která prochází... Škoda 14T Dopravní podnik dokončil vzorovou zkušební úpravu interiéru a exteriéru první... Škoda 14T Tatra RT6N1 Škoda 14T Vůz Škoda 14T v nové vizuální šedo-červené podobě na snímku pořízeném 19.... Představení inovovaného tramvajového vozu typu 14T. Tramvaj 14T, která prochází...

27. ledna 2026

