OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...
Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...
Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...
Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off
Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst...
Lvi Praha podlehli Berlínu a ve volejbalové Lize mistrů prohráli i počtvrté
Lvi Praha prohráli i svůj čtvrtý zápas ve skupině C volejbalové Ligy mistrů. Berlínu na jeho palubovce podlehli 1:3 a po dvou neúspěšných pětisetových bitvách nebodovali. Českým šampionům k úspěchu...
Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli všimnout teprve nedávno, když Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) přelakoval čela vozu,...
Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda
Nezávislý think tank Strategeo Institute spouští novou iniciativu s názvem Pražská agenda. Zabývat se bude každodenními palčivými tématy Pražanů, návrhy na zlepšení a zajištění kvalitnější...
Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud
Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, zůstává v nemocnici. Lékaři nadále posuzují jeho psychický stav. Podle dosavadních zjištění...
Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně
Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v...
Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují
Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude...
Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly
Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...
Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout
Novým koučem basketbalistů pražské Slavie se stal Nenad Miloševič, uvedl klub na webu. Na lavičce srbský rodák se slovenským pasem vystřídal Pavla Staňka, který ve funkci skončil v pondělí.
Finančníci měli podvodný vedlejšák. Zneužili AI, investory obrali o miliony
Pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Pod záminkou výstavby pečovatelského zařízení lákali investory na...
Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici
Pražané mohou ode dneška hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasován mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací...
Zmlátil muže, okradl ho a nechal pomalu zemřít. Soud potvrdil mladíkovi 18 let
Dvacetiletý Slavomír Karchňák si odpyká 18 let vězení za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Karchňák a jeho...