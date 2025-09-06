Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou jízdou na pole za obcí směrem k rozcestníku sv. Juliany. Koná se zde totiž 70. mistrovství světa v orbě. V Česku teprve podruhé. Naposledy se šampionát na tuzemské půdě uskutečnil před dvaceti lety v nedalekém Suchdole.

V pátek závodníci za volanty traktorů orali strniště, v sobotu je čeká orba louky. Mistrovství nabízí divácky zajímavý program, jehož součástí je také orba historickými traktory, prezentace zemědělské techniky i domácí mistrovství v orbě koňmi. Vstupné je zdarma.

Dorazili z celého světa

Mistrovství světa v orbě se zúčastní oráči z 26 států. Od Nového Zélandu přes Kanadu, USA až po Keňu. „Většina reprezentací má dva závodníky. Jednoho pro klasický jednostranný pluh a druhého po dvoustranný otočný. Mezi soutěžícími je i jedna žena reprezentující Švédsko,“ řekl za organizátory děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Jiří Mašek.

Někteří oráči do Česka dorazili už tři týdny před pátečním oficiálním zahájením šampionátu. „Chtěli se aklimatizovat a seznámit se s půdou. Třeba novozélandští poctivě trénovali už od poloviny srpna. Půdní podmínky jsou totiž různé, Určitě jiné v Keni než v Čechách,“ sdělil děkan.

Jednoduchá nebyla ani přeprava traktorů, zejména ze zámoří. Třeba ze Spojených států nebo Kanady dorazily s předstihem v lodních kontejnerech. Novozélandská výprava nasadila do akce své traktory, které v Evropě zanechala už po loňském mistrovství v Estonsku.

KOMENTÁŘ: Správný sedlák, který neoře? Omezování orby nejvíc těší hraboše

Výkony oráčů hodnotí odborná porota. Bodují se například úvodní brázda, jednotnost a pevnost brázdy či celkový vzhled. Nejvíce bodů lze získat nebo ztratit v takzvané přímé linii. „Je to všechno velká alchymie. Záleží nejen na šikovnosti oráčů, ale i materiálu pluhů. Například plasty mají jiný koeficient tření než kovy. Samozřejmě záleží také na povětrnostních podmínkách,“ konstatoval Jiří Mašek.

O nejlepší umístění v Horoměřicích bojují dva čeští reprezentanti. V kategorii otočných pluhů Michal Kužiel ze severočeských Budišovic nad Ohří, v kategorii klasických pluhů Josef Šťastný z rodinného statku z obci Straky na Nymbursku. Oba se na letošní mistrovství světa kvalifikovali coby loňští vítězové národních soutěží.

Tradiční hluboká orba vadí Bruselu. Čeští farmáři mohou přijít o peníze

„Loni jsem byl v Estonsku sbírat zkušenosti a úspěšný jsem moc nebyl. Tentokrát už mám vyšší ambice,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Josef, absolvent zemědělské univerzity. „Orba je mým koníčkem. V zemědělské rodině jsem vyrůstal. Už v deseti letech jsem spolu s tátou oral naše pole, na kterých pěstujeme zeleninu i obiloviny,“ prozradil.

Fandit přijel Petr Forman

Nepřehlédnutelnou tváří mezi diváky byl v pátek herec a divadelník Petr Forman. „Že jsem tady, je trochu náhoda. Bydlím v Suchdole a jezdím do lesa k Horoměřicím venčit své psy. Všiml jsem si na poli podivně se motajících traktorů.

Vítězem prvního česko-slovenského mistrovství v orbě je Slovák Chromec

A pak jsem se dozvěděl, že tu bude mistrovství světa. Kontaktoval jsem pořadatele a nakonec přivedl herečku Annu Fialovou, která na slavnostním zahájení zazpívala krásnou českou písničku Ach synku, synku. Orba mě doslova fascinuje. Ve svém životě se totiž pohybuji ve zcela jiném prostředí,“ řekl iDNES.cz.

