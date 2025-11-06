Zda poškození nastalo cizím zaviněním, nebo šlo o technickou závadu, budou kriminalisté zjišťovat. Řekl to policejní mluvčí Pavel Truxa.
Poškození vedení zastavilo na trati provoz ve středu kolem 13:00. „Specialista od Správy železnic zjistil poruchu na trakčním vedení, které bylo zřejmě mechanicky poškozeno. V důsledku prověšení trakčního vedení pak došlo k poškození lokomotivy nákladního vlaku, který v danou dobu místem projížděl,“ uvedl Truxa.
Na místo vyjeli mělničtí policisté a kriminalisté, kteří celou věc zadokumentovali, nyní pokračuje vyšetřování a úkony trestního řízení. Právní kvalifikace činu se podle Truxy na základě poznatků zjištěných při prověřování může ještě změnit.