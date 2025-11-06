Policie zjišťuje, zda poškození na trati v Nelahozevsi způsobil úmysl, či závada

  10:15
Policisté vyšetřují středeční poškození trakčního vedení na železniční trati v Nelahozevsi na Mělnicku jako podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Provoz na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem stál ve středu zhruba pět hodin, plně obnoven byl až ve čtvrtek ráno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Zda poškození nastalo cizím zaviněním, nebo šlo o technickou závadu, budou kriminalisté zjišťovat. Řekl to policejní mluvčí Pavel Truxa.

Poškození vedení zastavilo na trati provoz ve středu kolem 13:00. „Specialista od Správy železnic zjistil poruchu na trakčním vedení, které bylo zřejmě mechanicky poškozeno. V důsledku prověšení trakčního vedení pak došlo k poškození lokomotivy nákladního vlaku, který v danou dobu místem projížděl,“ uvedl Truxa.

Provoz vlaků mezi Prahou a Ústím se podařilo obnovit, stál přes pět hodin

Na místo vyjeli mělničtí policisté a kriminalisté, kteří celou věc zadokumentovali, nyní pokračuje vyšetřování a úkony trestního řízení. Právní kvalifikace činu se podle Truxy na základě poznatků zjištěných při prověřování může ještě změnit.

6. listopadu 2025  10:15

