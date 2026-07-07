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Tragická nehoda tří náklaďáků na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel

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  14:34
Při nehodě tří nákladních vozidel na Pražském okruhu u obce Herink zemřel řidič jednoho z aut. Na silnici se tvoří kolony.

KRIMI

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K nehodě došlo na 78. kilometru u obce Herink ve směru z D1 na D5. Na pomoc zraněným podle policie přiletěl vrtulník.

„Jednu osobu jsme z auta vyprošťovali, silnice je uzavřená, čekáme na vyšetření nehody dopravní policií,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

„Jeden řidič s vážnými zraněními na místě zemřel,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

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