Motocyklista zahynul v pražských Letňanech, střetl se s osobním autem

Střet se odehrál v ulici Tupolevova. „Z dosud nezjištěné příčiny došlo ke střetu osobního vozidla a motocyklu,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. „Řidič motocyklu na místě těžkým poraněním podlehl.“
Vedoucí zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová pak pro iDNES.cz sdělila, že u poraněného motorkáře probíhala dlouhá resuscitace. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů a také lékaře,“ uvedla.
Nehoda a její vyšetřování způsobilo v místě omezení dopravy. „U řidiče osobního vozidla byla provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem,“ doplnila Kropáčová.
Okolnosti nehody policie vyšetřuje.
|
V části Prahy nejezdily tramvaje, nadměrný náklad v Nuslích poškodil vedení
V letošní sezoně Česko eviduje rekordní počet nově registrovaných motocyklů. Policisté a odborníci na dopravní bezpečnost opakovaně apelují na řidiče motocyklů, aby jezdili přiměřeně rychle, předvídali rizikové situace a počítali s tím, že je mohou ostatní přehlédnout. Řidiči automobilů zase vyzývají, aby byli vůči motocyklistům ohleduplnější a pozornější.