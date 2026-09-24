Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda se stala kolem 15:30 na 21. kilometru ve směru na Prahu. „Ve vozidle se jedna osoba zranila těžce, jedna lehce a jedna přišla o život,“ uvedla Suchánková. Dálnice musela být uzavřena, vytvořila se kolona, dodala.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové jeden člověk na místě zemřel. Dalšího, který utrpěl těžké zranění, přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Třetí pacient bude pravděpodobně převezen do Fakultní nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí před 17:00.
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