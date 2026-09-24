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Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

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  17:17aktualizováno  17:24
Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše. Jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Nehoda se stala kolem 15:30 na 21. kilometru ve směru na Prahu. „Ve vozidle se jedna osoba zranila těžce, jedna lehce a jedna přišla o život,“ uvedla Suchánková. Dálnice musela být uzavřena, vytvořila se kolona, dodala.

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný systém, jedna osoba nepřežila. (24. září 2026)
Na 21 km D4 se stala vážná nehoda. (24. září 2026)
10 fotografií

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové jeden člověk na místě zemřel. Dalšího, který utrpěl těžké zranění, přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Třetí pacient bude pravděpodobně převezen do Fakultní nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí před 17:00.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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