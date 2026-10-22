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Traficon střídá Sony. Na pražském Karlově náměstí otevřel svou největší prodejnu

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Prodejna Traficon Karlovo náměstí | foto: Traficon

Po více než 30 letech vystřídal prodejnu Sony na pražském Karlově náměstí maloobchodní řetězec Traficon. Na ploše přes 150 m² otevřel svou dosud největší pobočku. Společnost letos slaví 30 let na trhu, postupně modernizuje síť svých 250 prodejen a do provozu začíná zapojovat umělou inteligenci.

Na místě, kde se desítky let prodávala elektronika, si dnes zákazníci nakoupí noviny, časopisy, nikotinové produkty i základní potraviny a drobnosti pro každodenní potřebu. Otevřením této dosud největší prodejny v Česku Traficon ukazuje, jakým směrem chce síť svých poboček postupně rozvíjet.

„Karlovo náměstí je pro nás výjimečná adresa. Chtěli jsme tu vytvořit prodejnu, která zákazníkům nabídne maximální pohodlí, rychlý nákup a přehledný prostor. Záleželo nám na tom, aby se tu zákazníci dobře orientovali a mohli si pohodlně nakoupit. Mám velkou radost, že právě v centru Prahy vznikla naše dosud největší pobočka,“ říká Jiří Puršl, CEO společnosti Traficon.

Prodejna s partnerským konceptem IQOS

Součástí prostoru je také specializovaný partnerský koncept IQOS, který vznikl ve spolupráci se společností Philip Morris ČR. Společný rukopis se promítá do designu interiéru i vnějšího označení. Důležitou součástí partnerství je také přísný dohled nad odpovědným prodejem a ověřováním věku.

„Spolupráce s partnery, kteří investují do modernizace maloobchodu a odpovědného prodeje, je pro nás klíčová. Důsledné ověřování věku zákazníků a prevence přístupu nezletilých k nikotinovým výrobkům jsou nedílnou součástí vysokých standardů, které společně prosazujeme. Prodejna Traficonu na Karlově náměstí je ukázkou toho, jak lze tyto principy propojit s inovacemi a moderním zákaznickým zážitkem,“ uvádí Michal Novotný, obchodní ředitel Philip Morris ČR.

Traficon je zároveň jediným obchodním řetězcem v oboru, který se zapojil do osvětového projektu Na věku záleží. Ten se zaměřuje na prevenci prodeje nikotinových výrobků mladistvým a podporu obsluhy při kontrole dokladů.

V prodejnách začíná pomáhat umělá inteligence

Traficon se vedle modernizace interiérů zaměřuje na technologie, které podporují dodržování pravidel odpovědného prodeje. Letos proto ve vybraných prodejnách – včetně té na Karlově náměstí – zahájil testování umělé inteligence a chytrých kamer.

Prodejna Traficon Karlovo náměstí

AI dokáže odhadnout věk příchozího zákazníka a včas upozornit obsluhu, pokud je potřeba u něj zkontrolovat občanský průkaz. Konečné rozhodnutí ale vždy zůstává na člověku za pultem. Technologie tak má pomáhat s prevencí prodeje nikotinových výrobků nezletilým, nikoli nahrazovat odpovědnost zaměstnanců.

Třicet let od první prodejny v Liberci

Příběh Traficonu začal v roce 1996 malou prodejnou v Liberci. Za tři dekády se rozrostl v celorepublikovou síť a stal se klíčovou součástí skupiny DT Holding podnikatele Daniela Tomeše.

Kromě otevírání nových poboček se firma soustředí na proměnu těch stávajících a rozšiřování služeb. Od letošního jara provozuje například věrnostní program TRAFICON Club, jehož členové mohou využívat speciální akce a odměny nebo se zapojovat do různých soutěží.

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