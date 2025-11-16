Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml. (7. listopadu 2025)

Aleš Kubelka
V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem. Japonská automobilka se v Kolíně zaměří v brzké budoucnosti i na elektromobily. „Na jedné lince poté pojedou hybridní i elektrické vozy,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf kolínského závodu Robert Kiml.

Začátkem září oznámilo vedení japonské Toyoty obří investici ve výši 16,65 miliardy korun, díky které vybuduje v Kolíně první evropskou linku na výrobu bateriových elektromobilů. Jaké faktory podle vás hrály při tomto klíčovém rozhodnutí nejdůležitější roli?
Zaprvé výhodná poloha v centru Evropy s kvalitní dodavatelskou základnou i logistikou. Zadruhé je to schopnost našeho závodu akceptovat tuto obrovskou výzvu, která představuje totální změnu výroby. Důležité je totiž i to, že ji dokážeme zvládnout bez zastavení provozu. Jinými slovy jde o dovednosti našich zaměstnanců.

Výroba elektromobilů je v současné době nerentabilní. Je zde totiž obrovské riziko, jak se trh s nimi bude dál vyvíjet a jak se budou měnit emisní regulace.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě.

