Při prohlídce staré továrny se muž propadl podlahou, má zlomenou nohu

Nehoda se stala při akci spolupořádané majitelem opuštěného objektu.

„Osmačtyřicetiletý muž vstoupil do jedné z budov v areálu bývalé elektrárny v obci Libušín Důl, kde se s ním vzhledem ke špatnému technickému stavu propadla podlaha,“ uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

Muž spadl z výšky asi pěti metrů. „Utrpěl zlomeninu dolní končetiny, poranění hrudníku a otřes mozku. Po prvotním ošetření na místě byl při vědomí letecky převezen do vojenské nemocnice v pražských Střešovicích,“ sdělil Petr Mach, mluvčí středočeské záchranné služby.

Událost se stala při akci konané pro příznivce takzvaného urban exploration, kteří prozkoumávají opuštěné technické stavby a objekty. Jeden z pořadatelů chce na místě vytvořit prostory pro únikovou hru.

„Samozřejmě, že před tím než se úniková místnost dá do provozu, bude řádně zkolaudována pro tento druh činnosti. To znamená, že bude řádně zabezpečena a podle všech bezpečnostních norem. Co se týče zranění pána, velmi nás jeho úraz mrzí, přejeme brzké uzdravení,“ řekl k nehodě jeden ze svolavatelů akce, který vystupuje pod přezdívkou Ritchie.

Nehodou se budou zabývat kriminalisté, kteří případ vyšetřují pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.