Mrtvou ženu nalezl pracovník při třídění plastového odpadu na třídicí lince v Hostivicích. Vzhledem ke stavu, ve kterém byla mrtvá nalezena, nebylo možné určit její totožnost. Utrpěla devastující zranění v oblasti hlavy i těla, informovala dnes policejní mluvčí Michaela Richterová.
Soudní pitva sice neprokázala cizí zavinění, totožnost ženy nicméně zůstává pro vyšetřovatele záhadou. Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
Zásadním vodítkem pro identifikaci by mohlo být rozsáhlé tetování, kterým měla žena pokrytou velkou část svého těla. Motivy by mohl někdo rozpoznat – ať už lidé, kteří ženu postrádají, známí, nebo samotný tatér, jenž by mohl identifikovat vlastní tvorbu.
Většinu tetování policie uveřejnila v galerii. Jedno, s motivem kytary s andělskými křídly, které měla ženy přes celá záda, však nebylo možné zveřejnit.
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Zemřelá je ženu ve věku 20–30 let. Byla drobné štíhlé postavy vysoké 155 až 160 cm. Vlasy měla tmavě hnědé, dlouhé přibližně 10 cm.
„Pokud ženu na základě popisu nebo především přiložených fotografií tetování kdokoliv poznává, postrádá ve svém okolí, anebo disponuje jakýmikoliv informacemi, které by nám pomohly zjistit její totožnost, neprodleně kontaktuje tísňovou linku 158,“ vyzývá policie.