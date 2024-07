Nový výtoňský most se lidem líbí, kritici jsou jen hodně slyšet, říká jeho autorka

V naší zemi platí, co Čech, to odborník na všechno. Proto mě zajímá, zda s vámi o vašem návrhu komunikoval někdo z širší občanské veřejnosti?

Po vyhlášení soutěže nám přicházely e-maily od občanů Prahy, gratulovali nám a svěřovali se, že se z různých důvodů těší na nový most. To bylo moc fajn. Jednou – to bylo zvláštní – mi zavolal pan Štorch, mluvčí iniciativy Nebourat. Nejprve mi pogratuloval k vítězství a uznal, že náš návrh je nejlepší. Řekl: „Kdyby měl být nový most, tak ten váš.“ Ale vzápětí se mě snažil přesvědčit, že není důvod bourat starý most, protože každý přece ví, že nýtované konstrukce jdou dobře opravit... Byl to dlouhý telefonát, ze kterého jsem pochopila, že diskuse není možná, protože protistrana nenaslouchá a žádné argumenty nepřijímá. Takto jsem poznala mluvčího iniciativy Nebourat.

S architekty je to složité, většina z nich je vlastníkem obřího ega a každý je přesvědčen, že by daný úkol zvládl nejlépe.