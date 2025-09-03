V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Autor: ,
  9:57
Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu odsouhlasila na svém pondělním jednání spolu s takzvanou plánovací smlouvou, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství.

O změně plánu budou finálně hlasovat ještě městští zastupitelé. Top Tower má být podle dřívějších informací se 135 metry nejvyšší budovou v Praze i v Česku.

O 125 metrů vysokou budovu má být opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy mají být nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum.

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budova Česka AZ Tower v Brně měří 111 metrů.
V Tower na pražské Pankráci (stav v lednu 2017).
10 fotografií

Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé. Vedení městské části naopak před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum.

Městští radní nyní se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.

Investor chce v Nových Butovicích stavět nejvyšší českou budovu Top Tower

Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.

Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.

Mrakodrapy i unikátní čtvrti. Projděte si nejočekávanější stavby Česka

Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je nutnost změny územního plánu. Je potřebná i v případě projektu, kterého se týká aktuální smlouva. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Nejvyšší budovou v Česku je aktuálně brněnský AZ Tower, který byl otevřen v roce 2013. Mrakodrap kombinuje obchodní prostory, kanceláře a v nejvyšších patrech i apartmány.

Od letošního léta se pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřel i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Další neúspěšná aukce. Za zámek Štiřín nikdo 800 milionů nezaplatil

Státu se opět nepodařilo prodat zámek Štiřín. Vyvolávací cenu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stanovil na 795,9 milionu korun. Pokud by jej prodal, byl by to nejvýnosnější...

Pavlova slabost pro rychlé stroje. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

V pražských Holešovicích v úterý večer hořel dálkový autobus. Podle hasičů došlo k požáru v motorové části autokaru. Uvnitř vozidla se nikdo nenacházel. Na místo musela dorazit i speciální...

3. září 2025  8:38

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:01

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  18:51

Dva školáci si dali lahev rumu, pak ani nemohli pořádně stát na nohou

Ke dvěma silně podnapilým malým chlapcům vyjížděli v pátek večer strážníci v Praze 9. Kluci ve věku 11 a 12 let si totiž na dětském hřišti otevřeli půllitrovou lahev rumu a po požití alkoholu se...

2. září 2025  18:10

Závada na výhybce na Kačerově zastavila metro, cestující vozily autobusy

Kvůli technické závadě výhybky nejezdilo v úterý odpoledne zhruba hodinu a tři čtvrtě metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Po dobu přerušení provozu vozila cestující náhradní...

2. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:41

Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival opět míří do centra Prahy. Program 13. ročníku nabídne divákům atraktivní venkovní audiovizuální podívanou i desítky vnitřních...

2. září 2025  14:42

Osmnáctiletý mladík si ze zákazu řízení nic nedělal, policie mu zabavila auto

Pražská policie zabavila auto řidiči, který má v 18 letech zákaz řízení na 1,5 roku. K zadržení vozu úřady přistoupily, protože mladík zákaz opakovaně porušil. Ujížděl také strážníkům a jednou rovněž...

2. září 2025  13:25

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

2. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Lysé nad Labem do Prahy rychleji. Modernizace železnice za tři miliardy je hotová

Nejen obyvatelům Mstětic u Zelenče v Praze-východ přineslo úlevu pondělní otevření zrekonstruované železniční stanice s bezpečnostním podchodem trati. Správa železnic (SŽ) tak dokončila modernizaci...

2. září 2025  11:20

Gang v Praze ukradl dvacet aut za 4,5 milionu. Vozy chtěli zloději rozebrat

Policie zadržela čtyři muže, kteří jsou podezřelí, že převážně v Praze 6 ukradli téměř dvacet automobilů v hodnotě okolo 4,5 milionu korun. Kvůli vysoké škodě, organizované skupině a přečinům z...

2. září 2025  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.