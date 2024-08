Top selfie středních Čech: medvědi od Kolína, menhir i český Grand Canyon

Dřevěné sochy medvědů od Kolína

Dřevěné sochy medvědů od Kolína nabízí roztomilé fotografie s dětskými hrdiny.

Kdo by neznal zlidovělé večerníčkové pobídnutí: „Pojďte pane, budeme si hrát!“. Slova medvědích bratrů, patrně nejslavnějších „rodáků“, kteří se potkali u Kolína, by se měla tesat do kamene.

A to nejen obrazně. Zvířecí televizní celebrity mají totiž u malebného kolínského lesoparku Borky, který obklopuje pravý labský břeh, recesistický památník. Ten před 14 lety odhalil duchovní otec „bláznivých“ medvědů – režisér a výtvarník animovaných filmů Břetislav Pojar. Tvoří ho dva velké balvany a reliéf obou medvědů.

Ještě atraktivnější jsou však pro turisty a zejména děti lačnící po svérázném selfie z Kolína dřevěné postavičky medvědů v životní velikosti, které bdí u zmíněného pomníku. Na místo se nejsnadněji dostanete z centra města po lávce vedoucí přes Kmochův ostrov.