Družku strčil do kolejiště metra. Útočil zákeřně, potvrdil soud muži 11 let

Odvolací soud potvrdil Tomáši Urbanovi jedenáctiletý trest vězení za to, že strčil svou družku do kolejiště metra ve stanici Smíchovské nádraží a od vážně zraněné ženy odešel. Jedenapadesátiletého muže uznal vinným z pokusu o vraždu, protože zranění po pádu z dvoumetrové výšky do kolejiště mohla být smrtelná.