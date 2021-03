Přítelkyni ubodal a ujel na Slovensko i s labradorem, muži hrozí doživotí

Poslední hádka, týkající se zřejmě rozchodu, mezi Nálevkou a jeho jedenatřicetiletou družkou vyvrcholila 3. března 2020 okolo poledne v jednom z bytů v Letňanech. Obviněný podle žalobkyně náhle sáhl po noži o délce 205 mm s nápisem „MTech, USA, XTREME, BALLISTIC“ na čepeli a zaútočil.



„Opakovaně bodal do hlavy, hrudníku, zad a končetin, čímž poškozené způsobil 21 bodných ran,“ popsala dnes skutek státní zástupkyně Radka Miclíková.

Vážně zraněná žena zemřela následkem pokrvácivého šoku, smrt by bylo možné odvrátit jen vysoce odborným, včasným lékařským zákrokem.

„Poškozená byla po dobu útoku a následně nejméně po dobu několika minut po útoku při vědomí. Způsobil ji mučivé útrapy spočívající v její intenzivní obavě o život,“ zdůraznila žalobkyně, která Nálevku viní z vraždy spáchané zvlášť trýznivým či surovým způsobem a krádeže a neoprávněného užití cizího platební prostředku.

Po útoku Nálevka odešel do supermarketu, kde si z bankomatu z karty své družky vybral 27 900 Kč. V bytě si zabalil podle obžaloby řadu dalších věcí oběti, třeba tablet, šperky a rozličné drobnosti. Pak si, zřejmě z karty oběti, objednal jídlo. Věci naložil do Škody Octavia, která též nebyla jeho. Celková škoda se přehoupla přes 549 tisíc korun, tvrdí žaloba.

V noci na 4. března vyjel z Prahy, nejprve do Ostravy, poté do Spišské Staré Vsi na Slovensku. Zde ho po deseti dnech pobytu v penzionu na základě českého zatýkacího rozkazu zatkla zásahová jednotka prešovského krajského policejního ředitelství.

Uzavřený vesmír

„Toto je svědectví člověka, který přišel o vše, co mu bylo drahé,“ řekl plačtivě ve svědecké ohrádce při pondělním výslechu obviněný. Nejvážnější bod obžaloby, tedy vraždu, v zásadě přiznal. „Bylo to ale poněkud jinak. Nejednal jsem racionálně,“ zdůraznil.

V kritický okamžik pil, neboť se chtěl odstěhovat po 11 letech od své partnerky. Při tom došlo k hádce, kdy měl čelit zlé urážce, partnerku podezříval i z nevěry. Nehádali se poprvé, a to proto, že obžalovaný konzumoval alkohol a měl jiný poměr.

Průběh napadení si údajně přesně nepamatoval. „Nevěřím, že jsem jí zasadil 21 ran. Ležela tam, omlouvala se mi. Intenzivně jsem cítil, jak jí zmlklo srdce,“ komentoval podle svých „mlhavých vzpomínek“ atak obviněný.

„Tělo jsem uložil do postele, dal jsem jí oblíbené bačkůrky, dráčka a přikryl ji,“ řekl Tomáš Nálevka. Poté se osprchoval, umyl podlahu a šel koupit alkohol. Na to se vrátil se na místo činu. „Byli jsme ve svém vlastním vesmíru. Byli jsme tam sami dva. Byla to naše poslední chvíle,“ líčil děj.

Ani následný odjezd na Moravu a Slovensko, kam si vzal si svého labradora, nepředstavoval podle něj útěk. Auto řídil bez dokladů. „Dostal jsem touhu jet na místa, kde jsme strávili krásnou dovolenou,“ tvrdil. Na Slovensku údajně uvažoval o tom, že se upije či udá. Místo toho jej zatkla policie.

Nekorektní titul

Obviněný, který vystupoval jako inženýr, aniž získal titul korektně, a podnikatel, si dnes v jednací síni stěžoval na postup vyšetřovatelů i postoj státu. „Vypadalo to, že vyšetřovatel sblížil s rodinou oběti,“ tvrdil.

„Pohyboval jsem se v šedé zóně,“ připustil ke svému podnikání obžalovaný, společníka neprozradil. Ten také připustil, že čelil exekucím. Kromě toho si podle žaloby půjčoval i od své přítelkyně a užíval její platební kartu. „Vysvětlili jsme si to a bylo to v pořádku,“ přesvědčoval soud, že měl dostatečný výdělek.

„Byla nadšená ze svého studia, práce,“ uvedla matka oběti, která následky surového činu odnesla vážnými depresemi. Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců, předsedkyně senátu nařídila hlavní líčení na tři dny.