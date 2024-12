Favorita na generálního ředitele DPP diskvalifikovali. Nemá dostatečné vzdělání

Tomáš Jílek podle serveru PrahaIN.cz dokončil pouze středoškolské odborné vzdělání na SPŠ Elektrotechnické v Plzni. Absenci titulu chtěl nahradit bohatou praxí.

„Domníval jsem se, že mi bude umožněno v rámci nějakého osobního rozhovoru nabídnout poměrně unikátní praxi a že výběrová komise zváží, jestli ta praxe nevyvažuje to chybějící formální vzdělání, protože navíc odborné vzdělání vysokoškolské není požadováno,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz.

Generální ředitel Technologie hlavního města Prahy sdělil, že se o svém vyřazení dozvěděl neoficiálně z médií. Informaci, že mu nebude umožněno pokračovat ve výběrovém řízení, zatím nedostal.

„Pokud budu nějakým způsobem diskvalifikován v souladu s výběrovým řízením, tak žádné kroky neplánuji. Výběrové řízení je předmětem poměrně široké politické diskuze. Počkám, jak se k výběrovému řízení postaví akcionář DPP, a to je hlavní město Praha,“ sdělil.

Pro iDNES.cz také řekl, že podle jeho informací ve výběrovém řízení skončil také nynější předseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Michal Zdeněk. Ten však odstoupil sám.

„Já se cítím poškozen tím, že mám podezření, že je nakládáno poměrně netransparentně s osobními údaji, i moje vyloučení se dostalo do médií dříve, než jsem se to dozvěděl já. To se mi nelíbí, ale neplánuji, že bych proti tomu podnikal třeba právní kroky,“ řekl.

Za nešťastnou pokládá především stroze formální definici vysokoškolského vzdělání bez jakékoliv specializace.

„Doufám, že favoritem je někdo s odpovídajícími dovednostmi. Teoreticky by mohl dopravní podnik řídit někdo s pedagogickou fakultou nebo se zemědělskou vysokou školou, který by sice formální podmínky splňoval, je ale otázka, jaké reálné předpoklady by měl,“ dodal ve vyjádření pro iDNES.cz.