„Za 36 korun tě svezou z centra Prahy až k Pražskému hradu,“ chválí linku na sociálních sítích někteří průvodci metropolí. Jiní naopak oponují, že by o ní měli raději pomlčet, protože už teď je především turistickou atrakcí.
A není divu, samotná cesta je skutečně prohlídkou historického centra. Jízda začíná na Florenci, pokračuje přes Bílou labuť na Petrské náměstí, z Haštalského náměstí se minibus proplete uličkami Starého Města, projede kolem staré židovské školy i Pařížskou a přes Vltavu zamíří na Malou Stranu. Zastavuje na Valdštejnském i Malostranském náměstí a končí u nemocnice pod Petřínem, odkud se dá pěšky pokračovat na Pražský hrad.
V minulosti si obyvatelé metropole podobně stěžovali na tramvajovou linku číslo 15.