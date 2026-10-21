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Tohle je Pan Běžec. Policie poděkovala zachránci, který skočil do Vltavy za potápějícím se autem

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  12:19
Kryštof Topinka skočil do Vltavy a pomohl zachránit policisty, kteří na...

Kryštof Topinka skočil do Vltavy a pomohl zachránit policisty, kteří na Hlávkově mostě dostali smyk a prorazili se svým autem svodidla. Pogratuloval mu policejní prezident Martin Vondrášek. (21. října 2026) | foto: Policie ČR

Kryštof Topinka skočil do Vltavy a pomohl zachránit policisty, kteří na...
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10....
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10....
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Policie odtajnila totožnost muže, který před dvěma týdny skočil do Vltavy za potápějícím se policejním vozem, které na Hlávkově mostě dostalo smyk a prorazilo svodidla. Zachránci osobně poděkoval policejní prezident Martin Vondrášek.

Jmenuje se Kryštof Topinka. „Byl ve správný okamžik na správném místě a udělal maximum pro záchranu našich policistů. Za tento mimořádný čin mu na začátku tohoto týdne poděkoval a ocenění předal policejní prezident a ředitel pražské policie,“ uvedla policie na svém webu.

Stalo se v sobotu 10. října.

Při sobotním ranním běhu Prahou muž zahlédl pád vozidla do řeky. Ani sekundu podle policie neváhal, seběhl na spodní část náplavky a skočil do vody.

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

„V ten okamžik z vozidla vyplaval policista a posléze i policistka, kteří nejen že byli v šoku, ale navíc v kompletní a vodou nasáklé těžké výstroji. Zachránce oba chytil a pomohl jim dostat se až k opěrné zdi,“ popsala policie detaily zásahu.

Jeden z policistů se přitom na okraji zdi zachytil do vody vhozeného lana. Zachránce pak policistce pomohl až k žebříku, kde ji vyzdvihl do výšky a a za asistence dalšího muže ji dostal z vody.

Muž se pak vrátil zpátky k policistovi, ale vzhledem k jeho zranění ho bylo nutné dostat z vody jinou cestou.

„Z tohoto důvodu mu pomohl až ke spodní části náplavky a spolu s dalšími záchranáři jej dostali z vody do bezpečí,“ uzavřela policie. Muže už v den události nazvala Panem Běžcem, aby jeho čin patřičně vyzdvihla. Teď mu poděkovala i osobně.

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