Tohle je Pan Běžec. Policie poděkovala zachránci, který skočil do Vltavy za potápějícím se autem

Jmenuje se Kryštof Topinka. „Byl ve správný okamžik na správném místě a udělal maximum pro záchranu našich policistů. Za tento mimořádný čin mu na začátku tohoto týdne poděkoval a ocenění předal policejní prezident a ředitel pražské policie,“ uvedla policie na svém webu.
Stalo se v sobotu 10. října.
Při sobotním ranním běhu Prahou muž zahlédl pád vozidla do řeky. Ani sekundu podle policie neváhal, seběhl na spodní část náplavky a skočil do vody.
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„V ten okamžik z vozidla vyplaval policista a posléze i policistka, kteří nejen že byli v šoku, ale navíc v kompletní a vodou nasáklé těžké výstroji. Zachránce oba chytil a pomohl jim dostat se až k opěrné zdi,“ popsala policie detaily zásahu.
Jeden z policistů se přitom na okraji zdi zachytil do vody vhozeného lana. Zachránce pak policistce pomohl až k žebříku, kde ji vyzdvihl do výšky a a za asistence dalšího muže ji dostal z vody.
Muž se pak vrátil zpátky k policistovi, ale vzhledem k jeho zranění ho bylo nutné dostat z vody jinou cestou.
„Z tohoto důvodu mu pomohl až ke spodní části náplavky a spolu s dalšími záchranáři jej dostali z vody do bezpečí,“ uzavřela policie. Muže už v den události nazvala Panem Běžcem, aby jeho čin patřičně vyzdvihla. Teď mu poděkovala i osobně.