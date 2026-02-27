Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

Autor:
  14:56
Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Muž byl při vědomí. Leteckou záchrannou službou byl převezen do nemocnice na vyšetření. Policie vyšetřuje všechny okolnosti případu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.
Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
5 fotografií

Záchranáři na místo vyslali posádku záchranářů, inspektora i vrtulník. „V péči jsme měli muže okolo 45 let, který po pádu utrpěl vícečetná poranění,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Informoval, že pacient byl po celou dobu při vědomí a stěžoval si především na bolesti zad a hrudníku. Záchranáři muže vyšetřili a následně letecky transportovali do traumacentra k dalšímu vyšetření.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:21,  aktualizováno  15:34

Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.

Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

27. února 2026  14:56

VIDEO: Opilý agresor močil v metru, strážníci při zásahu použili i slzný plyn

Opilý muž znečistil nástupiště metra a napadl strážníka

Nevhodné chování agresivního pětatřicetiletého muže ve stanici metra Zličín řešili pražští strážníci. Zrovna když na místo dorazili, přistihli ho močit přímo na nástupišti. Odmítal spolupracovat,...

27. února 2026  14:54

Soud zrušil předběžný zákaz smlouvy na další část metra D

Návštěvníci Dne otevřených dveří metra D sestupují do podzemí tunelem, kterým v...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil předběžné opatření, které zakazovalo pražskému dopravnímu podniku (DPP) uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu další části pražského metra D. Zákaz vydal...

27. února 2026  12:23

Zmanipulovaný Čech přišel o miliony i byt, v Africe se pokusil o sebevraždu

Premium
Poškozený senior u Městského soudu v Praze (26. 2. 2026)

Extrémní případ zmanipulovaného seniora, který ve strachu opustil Česko, na dálku prodal byt, peníze poslal na cizí účet a pak si v zoufalství sáhl v Africe na život, začal ve čtvrtek projednávat...

27. února 2026

Obec na Příbramsku zasáhlo slabé zemětřesení, lidé mají vyplnit dotazník

ilustrační snímek

Klučenice na Příbramsku a širší okolí zasáhlo v noci na pátek slabé zemětřesení. Mělo sílu 2,5 stupně a následovala ho série slabších otřesů. Na Facebooku to uvedl Ústav fyziky...

27. února 2026  9:51

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

Finálová repríza. Lvi Praha a Karlovarsko se opět utkají o volejbalový Český pohár

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku.

Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili...

26. února 2026  22:45

Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na...

Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.

26. února 2026  20:15

Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové...

26. února 2026  17:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Autobus na Andělu kvůli technické závadě pohltil kouř, přiživil ho i sám řidič

Na pražském Smíchově hořel autobus MHD

Intenzivní kouř vycházející z autobusu pražského dopravního podniku upoutal ve čtvrtek dopoledne pozornost kolemjdoucích na Smíchově. Kvůli technické závadě na jeho brzdách musel Dopravní podnik...

26. února 2026  16:13

Policie zrušila pátrání po muži s infekční tuberkulózou, přihlásil se nemocnici

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po muži s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Pacient byl později zajištěn, když se sám přihlásil nemocnici.

25. února 2026  10:44,  aktualizováno  26. 2. 15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.