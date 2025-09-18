„Máme velkou radost, že jsme mohli položit kámen Pavlu Tigridovi, který se řídil heslem ‚vždycky se dá něco dělat‘. V roce 1939 sedl na motorku a včas opustil republiku, aby unikl nejhoršímu osudu,“ uvedl ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.
Pavel Tigrid. Novinář a odpůrce totality žil přes 57 let v exilu
Tigrid byl nucen někdejší Československo opustit nejprve kvůli nacistickému a posléze kvůli komunistickému režimu. Ve Francii vydával dlouhá léta kulturně-politický čtvrtletník Svědectví.
Po pádu komunismu se stal poradcem prezidenta Václava Havla a jeho blízkým spolupracovníkem. V letech 1994 až 1996 byl ministrem kultury ve vládě Václava Klause. Až do posledních chvil svého života byl aktivní a přispíval do českých novin. Tigrid zemřel náhle na konci srpna 2003 ve městečku Héricy nedaleko Paříže ve věku 85 let.
Stolpersteine jsou pamětní kameny kladené před domy lidí, kteří zmizeli ze sousedství i ze života. Většina z nich byla deportována, internována a zavražděna v koncentračních táborech, odkud se už do vlasti nevrátili. Kameny se však podle Jelínka pokládají také těm, kteří byli donuceni k emigraci a museli opustit svůj domov.