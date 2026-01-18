Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Štěpánka Pavlína Borská
  13:00
Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla s bílým světlem LED. Technologie hlavního města Prahy (THMP) dosud vyměnily 20 procent veřejných svítidel v metropoli.

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově. | foto: Lukáš BíbaMF DNES

„Nutnou obměnu svítidel vyžaduje legislativa a s ní spojený vývoj trhu,“ zdůvodnila firma. Sodíkové výbojky zakázala Evropská unie, protože obsahují rtuť.

Světelný expert a petent Hynek Medřický ale upozornil, že každé bílé světlo obsahuje modrou složku. „Modrá složka způsobuje narušení cirkadiánního rytmu lidí (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.) i rytmu volně žijících druhů, především hmyzu a ptáků ve městech,“ vyjádřil se Medřický.

Na negativní vliv poukazuje i bývalá ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje ministerstva pro životní prostředí Anna Pasková.

„Umělé světlo má v noci negativní vliv na ekosystémy, živočichy i lidské zdraví. Přičemž nejvíce rušivou složkou je vnímána právě modrá část světelného spektra, kterému živé organismy potřebují být vystaveny během dne, ale ne v noci. V tomto ohledu ‚bílá‘ LED světla do ulic a veřejného osvětlení nejsou vhodná,“ uvedla Pasková.

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Petici podle svých slov všemi deseti podepsala obyvatelka Slivence Lacikam. „Ta světla jsou odporná, večer nepříjemná a myslím, že i zvířatům to neprospěje. Chci mít v noci noc, ne si připadat jako ve dne,“ přeje si Lacikam.

David Rajman, který loni na jaře založil spolek Light & Dark Matters, uvedl, že lidé vnímají oranžové světlo jako nejpřirozenější. „Typicky jim vadí přímé obtěžující světlo a jeho intenzita, u nových LED navíc oslňující jas a spektrum (bílé světlo s obsahem modré až zelené složky). Do noci prostě patří pouze oranžové světlo s nejmenším dopadem na biologii,“ řekl Rajman.

THMP: výměna není volba

THMP se proti petici a stejnojmenné iniciativě ohradily. Tvrdí, že iniciativa šíří „zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace o modernizaci veřejného osvětlení v Praze“. Firma ujistila, že instaluje světla, která splňují normy a jsou tak v souladu s legislativou.

„Zásadním faktem, který petice opomíjí, je, že výměna starých sodíkových výbojek není ideologickým rozhodnutím města, ale nutným krokem vyplývajícím z evropské legislativy,“ podotkl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Nové veřejné osvětlení

● S pilotní instalací LED svítidel začala městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) v roce 2009 na Smíchově.
● THMP vyměňuje lampy se sodíkovou výbojkou za LED už sedmým rokem. Přepokládá, že bude mít hotovo za 10 let.
● Nová LED svítidla dosud stála necelých 280 milionů korun bez DPH.
● V Praze stojí 135 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Vyměněno je necelých 20 % svítidel v různých oblastech Prahy.

Firma označila tvrzení o „masivním zavádění škodlivého bílého světla s vysokým podílem modré složky“ za zavádějící. Proti petici se vymezil i magistrát.

„Na rozdíl od starých sodíkových lamp umožňují LED svítidla precizní optiku cílící světelný tok důsledně dolů a na místo, kam je potřeba svítit, nulový podíl vyzařování světla nad horizont a inteligentní regulaci. Součástí pražského systému je také noční regulace intenzity osvětlení. Například v obytných oblastech dochází mezi 22. a 6. hodinou ke snížení výkonu až o 40 procent,“ vyzdvihl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Nařízení EU platí od Nového roku, ale s výjimkou. „Vysokotlaké výbojky pro obecné osvětlování mají stanovený omezující limit pro obsah rtuti s výjimkou do 27. února 2027 a potom mají ještě zažádáno o další tříletou výjimku. To znamená, že se budou vyrábět a prodávat ještě nejméně do roku 2030,“ sdělil Rajman. Platnost výjimky do roku 2027 potvrdil i Jílek z THMP.

Třetí možnost

Medčický upozorňuje, že existují ještě jiná řešení. „V Rokycanech byly v roce 2019 instalovány ledky, které mají úsporu a dlouhou životnost. Jmenují se PC Amber. Je to oranžové světlo velmi podobné sodíkové výbojce s podílem modrého světla do dvou procent. Sodíková výbojka má podíl pět procent,“ uvedl odborník.

Výroba podle něj není dražší než u nyní instalovaných LED. Zatím se jich kvůli malému zájmu ale nevyrábí dost. Stejně uvažuje i Pasková.

Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

„Praha by podle mě měla zvolit osvětlení, které bude energeticky úspornější variantou oproti nahrazovaným sodíkům, se spektrem s co nejmenším podílem modré složky (tedy teplé, oranžovější odstíny). Naštěstí výrobci LED svítidel nabízejí širokou škálu výrobků, které se svým spektrem mohou přiblížit oranžové ‚barvě‘ sodíkových výbojek,“ vyjádřila se Pasková.

Na únorovém jednání pražských zastupitelů by petice měla být jedním z bodů diskuse.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla...

18. ledna 2026

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Kvůli střetu vlaku s osobou byl v sobotu zastaven provoz na několika železničních úsecích na východě metropole. Nejezdilo se mezi Praha-Libeň a Praha-Běchovice ani v úseku Praha-Běchovice –...

17. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  19:15

Praha 1 zakládá komunitní mediační centrum. Pomůže vyřešit sousedské spory

Premium
ilustrační snímek

Soused, který si věčně pouští hudbu příliš nahlas, ale noční klid neruší, nebo nesmiřitelný spor mezi členy SVJ o tom, zda se dům má zateplit. Neshody s lidmi, se kterými Pražané sdílí svůj životní...

17. ledna 2026

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Gibril Sosseh, nová posila Slavie

Fotbalová Slavia hlásí další zimní posilu. Ze švédského Kalmaru FF přichází osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh, jenž s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do konce roku 2030. O jeho...

17. ledna 2026  18:39

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:21,  aktualizováno  16. 1. 17:42

Šéf Nemocnice Na Františku Erhart rezignoval, zaměstnanci ho viní z bossingu

Slavnostní otevření nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku. Na snímku...

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart rezignuje na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Oznámil to na pátečním jednání radních Prahy 1. Redakci...

16. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  17:19

Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

Pro opilou 13letou dívku z dětského domova musela přijet záchranka.

Hned třikrát v průběhu pěti dnů utekla v Praze z dětského domova třináctiletá dívka. Hlídka městské policie ji našla ve středu pozdě večer na Andělu s rozpitou lahví vodky, kterou jí podle ní koupil...

16. ledna 2026  16:37

Honičku uťaly až propíchnuté pneumatiky. Pás s hroty hodili policisté těsně před auto

Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče, kterého zastavily až probodané...

Ve zběsilou honičku se změnil pokus o kontrolu podezřelého auta v Praze. Jeho řidič v pondělí večer po namrzlé silnici unikal až stopadesátikilometrovou rychlostí a jeho úprk zastavily až probodané...

16. ledna 2026  14:05

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

Kladenský trenér Tomáš Plekanec

Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení...

16. ledna 2026  12:30

Přibývá mladých sebevrahů. Skok do kolejiště pramení z hlubokého sebepohrdání

Premium
ilustrační snímek

Dva případy v listopadu, dva v prosinci. V závěru roku už zpráva o pádu člověka do kolejiště cestující v metru příliš nepřekvapila. Mohli tak nabýt dojmu, že kvůli těmto nešťastným událostem stojí...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.