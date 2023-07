Terminál Dlouhá Míle uleví přetíženému sídlišti, tramvaje pojedou až k letišti

„Zahájení výstavby je naplánované na rok 2027. Zbývá tam dořešit spoustu záležitostí, proto město nyní pověří Dopravní podnik (DPP) přípravou projektu,“ informuje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Náklady magistrát předběžné odhaduje na půl miliardy korun, ale přesnou částku stanoví až studie.

Ze všeho nejdříve ale musí DPP dokončit trať mezi Divokou Šárkou a Dědinou, kterou začal stavět před rokem. Hotová by měla být letos v říjnu.

V pondělí schválené prodloužení ze smyčky Dědina povede dále západním směrem k Pražskému okruhu, který trať následně překlene a obloukem se stočí do Fajtlovy ulice. V místech dnešních zastávek autobusů u OC Šestka bude stát zastávka Nádraží Dlouhá Míle, za kterou bude východně bokem od komunikace smyčkové obratiště.

26. května 2023

Jednou z hlavní otázek k řešení je způsob, jak tramvajová trať překlene Pražský okruh. Obratiště, které se plánuje u terminálu Dlouhá míle, totiž bude až za touto komunikací.

„Na budoucí trase je už v současné době státem vybudovaný most přes Pražský okruh z 90. let. Přestože přes něj tramvaje nikdy nejezdily, nebude asi možné jej použít a bude nutné ho zbourat a vyřešit přemostění jinak,“ říká Hřib.

Podle dopravního experta z Fakulty dopravní ČVUT Zdeňka Lokaje je vhodné zde zavést tramvaje mimo jiné proto, že na rozdíl od autobusů nebudou tolik omezovány v této oblasti častými kolonami.

„V tuto chvíli tramvajové linky budou využívat zejména obyvatelé sídliště Dědina, které je poměrně velké, a místní lidé se tak dostanou snadno až na metro či příměstské vlaky, kde budou moci pokračovat dále ve své cestě. Samozřejmě se tak zlepší i dopravní obslužnost pro obyvatele Liboce a dalších okolních částí, pro které bude tramvajová trať v dochozí vzdálenosti či v krátké dojezdové vzdálenosti,“ vysvětluje Lokaj.

Přestupní uzel

Tramvajová trať je ale jen pouhým dílkem ve velké dopravní stavbě, kterou bude terminál Dlouhá míle představovat. Na tomto místě by se totiž měly v budoucnu potkávat kromě tramvají také vlaky, regionální i dálkové autobusy a řidiči přijíždějící do metropole.

Terminál vznikne v rámci modernizace železnice mezi Kladnem a Masarykovým nádražím. Správa železnic (SŽ) momentálně již staví úsek mezi nádražím Praha-Bubny a Výstavištěm v Bubenči. Z druhé strany zatím dělníci pracují jen v Kladně.

Stavba nového úseku mezi Ruzyní a Letištěm Václava Havla, kde bude stát terminál, se nyní připravuje, s její realizací se podle SŽ počítá od roku 2026, hotovo má být o tři roky později. Současné s tím SŽ uvede do provozu také terminál, jehož architektonickou podobu nedávno státní organizace zveřejnila.

Dlouhá míle se do pěti let stane potřebným přestupním bodem pro lidi dojíždějící do Prahy ze severozápadu, tedy například od Kladna, Slaného nebo Loun, ale také od Rakovníka či Kralup nad Vltavou.

P+R pro 2 tisíce aut

Ti všichni, pokud zvolí automobilovou dopravu místo vlaku nebo dálkového autobusu, nemají kde svá auta na okraji Prahy ponechat, a proto s nimi zajíždějí hlouběji do města. V důsledku toho jsou na denním pořádku kolony například na Rozvadovské spojce, Evropské ulici či v Patočkově.

„Je nutné si uvědomit, že v této části Prahy je stávající kapacita P+R parkovišť nicotná, takže nově budované P+R parkoviště pro dva tisíce vozidel by mělo ulehčit zejména oblastem Veleslavína, Liboce, Střešovic, Vokovic a samozřejmě Dejvicím,“ vypočítává Lokaj. K tomu je třeba připočítat vozidla obyvatel Prahy, kteří raději zvolí právě rychlodráhu do centra, což bude také nezanedbatelný počet vozidel.

P+R parkoviště v této oblasti jsou zpravidla plná již v brzkých ranních hodinách. Dvě zličínská parkoviště, která čítají pouze vyšší desítky míst, nemají šanci řidiče obsloužit. Město proto mimo Dlouhou míli zvažuje také vybudovat P+R parkoviště v rámci plánované stanice metra Depo Zličín. O vzniku dalšího P+R jedná s obchodním centrem Metropole Zličín.