Radní odklepli dopravní terminál na Smíchově, stát bude tři miliardy

Kromě nádraží pro autobusy má u nádraží vzniknout záchytné parkoviště a má se posunout lávka pro pěší, aby se z ní dalo scházet přímo na peron. Záměr navazuje na plánovanou novou čtvrť Smíchov city společnosti Sekyra Group. V plánu je i oprava budovy Smíchovského nádraží, která by měla začít letos.

Na základě schváleného usnesení město s Technickou správou komunikací a dopravním podnikem začne připravovat projekt stavby nového terminálu a souvisejících úprav ulic Radlická a Za Ženskými domovy. Jako první přijde podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) na řadu stavba záchytného parkoviště a přesun autobusového nádraží.

Náklady na vybudování terminálu jsou podle rámcového odhadu 2,9 miliardy, sdělil Hlaváček. P+R parkoviště a nové autobusové nádraží v Dobříšské ulici má vyjít na 880 milionů, platforma nad kolejištěm železničního nádraží asi na 1,7 miliardy a úpravy Nádražní ulice 285 milionů korun.

Začátek prací bude souviset s koordinací s dalšími projekty, které se v oblasti plánují. Nejvýznamnějším je nová čtvrť Smíchov City na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží, která by se mohla začít stavět letos. První fáze se týká 25 tisíc metrů čtverečních a zahrnuje tři samostatné domy v blízkosti nynějšího nádraží Na Knížecí. Hotové mají být za dva roky. V nové čtvrti by podle plánů developera mohlo bydlet až 3 300 lidí, bude zahrnovat i novou centrálu České spořitelny, obchody a kanceláře.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce letos také zahájit rekonstrukci nádražní budovy z 50. let, která by měla trvat do přelomu let 2020 a 2021.

Opravy se budou týkat centrální haly i severního a jižního křídla. Zároveň správa připravuje rekonstrukci celé smíchovské železniční stanice, při které budou mimo jiné opravena tři nástupiště a vybudováno čtvrté. S pracemi za 2,3 miliardy korun chce správa železnic začít ve druhé polovině roku 2021 a skončit by měly do konce roku 2025.