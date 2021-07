Praha opravuje zchátralou terasu na Budějovické, hotovo bude do konce roku

Terasa je ve velmi špatném stavu a před více než třemi lety kvůli tomu byla dočasně uzavřena. Kvůli nynější rekonstrukci je uzavřen jižní výstup ze stanice. Důvodem byly složité majetkové vztahy terasy.



„Jednalo se o ostudu Prahy, kterou se dlouho nedařilo vyřešit. Nakonec došlo k dohodě mezi městem, Českou spořitelnou, společností DBK, která vlastní obchodní dům vedle, dopravním podnikem a stánkaři. Proč se to tak dlouho neopravovalo, bylo právě proto, že části terasy mají různé vlastníky. Poměrně dlouho se utvářela právní konstrukce, jakým způsobem ji opravit. To se nakonec podařilo a přepracoval se projekt tak, aby vyhovoval všem zúčastněným stranám,“ řekl pražský radní Jan Chabr (TOP 09).

Dělníci začali v uplynulých dnech odstraňovat betonové povrchu u bočního vstupu u naproti budově České spořitelny. Náklady na opravu jsou 46 milionů korun.

„Teď probíhají práce v prostoru nahoře, to bude pokračovat do konce příštího měsíce, abychom začali následně dělat hydroizolace a zamezili tomu, aby zatékalo do metra. Od toho se pak bude odvíjet, zda se vchod do metra otevře dříve, nebo bude nutné jej zavřít do konce oprav,“ řekl jednatel firmy BDS Benešov David Božovský.

V nejhorším stavu jsou konstrukce na okrajích terasy. Jejich největším problémem je koroze materiálu. Dělníci odstraní zrezlé části a následně konstrukci tzv. vysvaří a zpevní. Poté vrátí na místo betonovou plochu a dláždění. Vzhledem k tomu, že konstrukce zasahují rovněž do některých z okolních budov včetně Domu bytové kultury (DBK), budou muset dělníci provést některé práce i uvnitř.

Město chystá také proměnu celého prostoru okolí Budějovické včetně tzv. bazénu mezi vstupy do stanice pod úrovní země. Podobou se zabývá magistrátní komise. Praha 4 podle místostarosty Michala Hrozy (TOP 09) chce, aby do plánu byl zahrnut také pozemek na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice, kde developer plánuje stavbu výškové budovy.



Proti záměru se radnice v minulosti několikrát postavila. „A ten post se nemění,“ řekl Hroza. Kdy dojde k celkové proměně okolí stanice, není zatím jasné.

Terasa byla vybudována v roce 1977 a nikdy se neopravovala. Problémem je například zatékání do konstrukce. Havarijní stav je znám od roku 2010. Stavba navíc právně nikomu nepatřila. Teprve v roce 2013 úředníci radnice Prahy 4 rozhodli, že patří hlavnímu městu. V posledních letech bylo vypracováno několik projektů na opravu, ta se ale nikdy neuskutečnila.

Pasáž u jižního výstupu z metra nechala Praha uzavřít 22. ledna 2018. Tři dny předtím byl uzavřen výstup z metra. Magistrát následně přišel s řešením terasu zbourat.

Po téměř deseti měsících ale úřad nakonec nechal terasu podepřít vzpěrami, které jsou u východu z metra dosud, a jižní výstup z metra byl opět otevřen. Uzavření pasáže se od začátku nelíbilo DBK. S ním město bezvýsledně jednalo o možném odprodeji terasy obchodnímu centru. Proti uzavření se tehdy postavila také radnice Prahy 4.