Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna letos v únoru vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město, protože výroba tepla je pro teplárnu po 31. březnu ekonomicky neudržitelná.
Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Právě energetická krize a růst cen emisních povolenek byly důvodem sporu o cenu dodávek tepla. Uzavření dohody potvrdila i mluvčí Teplárny Kladno Eva Maříková.
„Kladeňáci nic nepocítí, cena tepla se zvedat nebude a v platnosti zůstane stávající ceník,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Kladno, které má asi 70 tisíc obyvatel, zároveň pokračuje v přípravě stavby centrální plynové kotelny, její provoz má začít v roce 2028.