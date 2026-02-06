Důvodem jsou ekonomická neudržitelnost, na které má podle firmy zásluhu drahá emisní povolenka, nastavení evropského energetického trhu a nevyvážená smlouva s distributorem tepla Tepo uzavřená ještě v době před energetickou krizí, která má platit do roku 2030.
„Energetický regulační úřad jsme informovali o tom, že za stávajících smluvních a tržních podmínek není další výkon licencované činnosti v oblasti dodávek tepelné energie možný,“ uvedl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons.
„Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady, a na výrobu tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ pokračoval.
Tato skutečnost však podle něj neznamená, že odběratelé v Kladně zůstanou okamžitě bez dodávek tepla. „Podle energetického zákona by měl nyní ERÚ rozhodnout o novém dodavateli nad rámec licence, kterým ovšem nemůže být Teplárna Kladno, ale jiný dodavatel, který využije technologie teplárny a teplo bude dodávat za cenu nákladů,“ konstatoval.
Vyjádření vedení Kladna a ERÚ ČTK zjišťuje.
Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města
Rozhodnutí o ukončení výroby tepla padlo podle vyjádření teplárny už v říjnu 2024. Během patnácti měsíců však město Kladno ani distributor nepřijali žádná navrhovaná řešení.
Kladno chystá vybudování vlastního paroplynového zdroje, který má být podle dřívějších informací hotový v roce 2027. Teplárna vyrábí také z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.