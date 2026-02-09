Generální ředitel TK Michal Hons v této souvislosti zdůraznil, že obyvatelé největšího středočeského města nemusejí mít obavy, že zůstanou od 1. dubna bez dodávek. „To je ošetřeno energetickým zákonem, který chrání koncové zákazníky,“ prohlásil Hons.
Rozhodnutí, že teplárna už dále nebude vyrábět a dodávat teplo za stávajících podmínek, a to z důvodu ekonomické neudržitelnosti, na to nebude mít vliv.
Společnost nyní čeká na kroky ERÚ, jenž ověří, zda situace TK splňuje zákonné důvody pro ustanovení dodavatele nad rámec licence. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v horizontu dvou měsíců. Ceny, za jakých bude nový dodavatel teplo poskytovat, stanoví úřad.
„V dopise jsme ERÚ upozornili na skutečnost, že dodávky tepelné energie nelze v dané lokalitě zajistit z alternativního zdroje. Jejich přerušení by mělo významné dopady na odběratele. Je tedy nutné rozhodnout o dodavateli tepla nad rámec licence co nejdříve. Očekáváme, že v nejbližších dnech úřad vyvolá jednání, k němuž budeme vyzváni my, společnost TEPO Kladno, případně město,“ řekl generální ředitel.
Cena neodpovídá povolenkám
Důvodem ukončení výroby zmíněných energií jsou dražší emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu i nevyvážená smlouva s distributorem ke koncovým zákazníkům, městskou společností TEPO, uzavřená ještě před energetickou krizí.
Kladno trvá na dodržení dlouhodobé smlouvy a zvyšování cen jen o jednotky procent ročně. Zároveň pokračuje v přípravě vybudování svého, na teplárně nezávislého zdroje tepla a teplé vody. Podle dřívějších informací má být hotový v roce 2027.
Michal Hons je přesvědčen, že městu se sice může v tomto termínu podařit zdroj postavit a vybavit technologiemi, nikoli ale spustit z důvodu náročných povolovacích procesů. Proto přejde výroba tepla na nového dodavatele.
ERÚ může vybírat ze zhruba 400 firem na tuzemském trhu, které na tuto činnost vlastní potřebné licence. Už to ale ze zákona nemůže být žádná společnost ze skupiny Sev.en Energy.
Rozhodnutí ukončit výrobu tepla letos na jaře avizovala teplárna už v říjnu 2024. „Patnáct měsíců jsme se neúspěšně snažili dohodnout s Kladnem na různých variantách řešení vzniklé situace. Naše nabídky v podobě jen pozvolného zvyšování cen tepla až po možnou transformaci naší teplárny z uhlí na plynové kogenerační jednotky společnost TEPO nepřijala,“ doplnil Hons.
Jak v této souvislosti uvedla mluvčí Sev.en Energy Eva Maříková, cena, za kterou dlouhodobě TK teplo produkuje, nepokrývá ani výrobní náklady. Firma tak musí na výrobu ročně doplácet desítky milionů korun.
„Za teplo zaplatí v současné době konečný odběratel v Kladně o desítky procent víc, než za kolik prodává TK teplo společnosti TEPO. Ta má nastavené marže výrazně výše než jiná města. I po mírném zvýšení ceny by teplo v Kladně zůstalo jedním z nejlevnějších v celém Česku,“ řekla Maříková s tím, že ukončení výroby tepla v TK neznamená také okamžité ukončení výroby elektrické energie.
Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) opakovaně avizuje, že ceny tepla přes všechny komplikace město udrží a koncovým odběratelům je připraveno je v přechodném období od stanovení dodavatele nad rámec licence a zprovozněním vlastního zdroje dotovat.
V kladenském zastupitelstvu opoziční STAN tento přístup kritizuje. „Peníze potečou z městského rozpočtu do cen tepla. Když ne přímo z kapes odběratelů, tak ze společnosti TEPO. To se projeví na stavu městských budov, silnic nebo chodníků,“ řekla zastupitelka Anna Gamanová.