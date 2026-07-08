Tisíce domácností v části Prahy 4 se dočkaly, po týdnu jim opět teče teplá voda

„Oprava horkovodního potrubí v oblasti ulic Michelská a Ohradní byla úspěšně dokončena. Dnes, ve středu 8. července v 15:00, byly dodávky teplé vody v plném rozsahu obnoveny pro všechny dotčené domácnosti v Praze 4,“ uvedla společnost.
Bez teplé vody byly v uplynulých dnech tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a Michli. Ještě v úterý dopoledne se výpadek týkal zhruba 12.000 domácností, do večera se jejich počet snížil na zhruba 4500. Termín úplného obnovení dodávek se během oprav několikrát posunul.
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Teplá voda stále neteče, termín se posouvá. Lidé z Prahy 4 kritizují odstávku
Porucha vznikla ve čtvrtek 2. července kvůli netěsnosti horkovodního potrubí v oblasti Michelské a Ohradní ulice. Přestože se technikům podařilo původní závadu odstranit už v pátek večer, při následném napouštění a zprovozňování soustavy se objevily další netěsnosti v navazujících úsecích potrubí, které opravy prodloužily. Během víkendu se podařilo obnovit dodávky teplé vody v okolí Brumlovky. V dalších částech doteď pracovaly desítky techniků.
Aktuální informace o výpadcích či plánovaných odstávkách mohou lidé sledovat na webových stránkách Pražské teplárenské. Společnost nyní řeší havárii horkovodního potrubí v části Prahy 10, kde je od úterý přerušena dodávka teplé vody pro zhruba 25.000 domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Opravy by podle předběžných informací měly být dokončeny ve čtvrtek navečer.