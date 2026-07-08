Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tisíce domácností v části Prahy 4 se dočkaly, po týdnu jim opět teče teplá voda

Autor: ,
  16:58

Fotogalerie4

Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody. (5. července 2026) | foto: Ondřej Kubín

Pracovníci Pražské teplárenské (PTAS) ve středu po sedmi dnech obnovili dodávky teplé vody do části Prahy 4, kde byly od minulého čtvrtka přerušené kvůli poruše horkovodního potrubí. Oprava v oblasti Michelské a Ohradní ulici byla dokončena a od 15:00 mají teplou vodu opět všechny dotčené domácnosti. Výpadek se týkal tisíců domácností v městské části.

„Oprava horkovodního potrubí v oblasti ulic Michelská a Ohradní byla úspěšně dokončena. Dnes, ve středu 8. července v 15:00, byly dodávky teplé vody v plném rozsahu obnoveny pro všechny dotčené domácnosti v Praze 4,“ uvedla společnost.

Bez teplé vody byly v uplynulých dnech tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a Michli. Ještě v úterý dopoledne se výpadek týkal zhruba 12.000 domácností, do večera se jejich počet snížil na zhruba 4500. Termín úplného obnovení dodávek se během oprav několikrát posunul.

Teplá voda stále neteče, termín se posouvá. Lidé z Prahy 4 kritizují odstávku

Porucha vznikla ve čtvrtek 2. července kvůli netěsnosti horkovodního potrubí v oblasti Michelské a Ohradní ulice. Přestože se technikům podařilo původní závadu odstranit už v pátek večer, při následném napouštění a zprovozňování soustavy se objevily další netěsnosti v navazujících úsecích potrubí, které opravy prodloužily. Během víkendu se podařilo obnovit dodávky teplé vody v okolí Brumlovky. V dalších částech doteď pracovaly desítky techniků.

Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody. (5. července 2026)
Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody. (5. července 2026)
Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody. (5. července 2026)
Mapa poruch a plánovaných odstávek. ( 7. července 2026)
4 fotografie

Aktuální informace o výpadcích či plánovaných odstávkách mohou lidé sledovat na webových stránkách Pražské teplárenské. Společnost nyní řeší havárii horkovodního potrubí v části Prahy 10, kde je od úterý přerušena dodávka teplé vody pro zhruba 25.000 domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Opravy by podle předběžných informací měly být dokončeny ve čtvrtek navečer.

Mapa poruch a plánovaných odstávek. ( 7. července 2026)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...

Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...

Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice

Vizualizace metra D, stanice Nemocnice Krč

Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...

Motorkářský pár narazil v Praze do autobusu a skončil v trauma centru

Srážka motorky a autobusu v pražském Motole. (4. července 2026)

Dopravní nehoda zkomplikovala provoz v sobotu odpoledne nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Motol na Praze 5. Srazila se tam motorka s autobusem. Muž i žena, kteří na motorce jeli, skončili v...

Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel

Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní...

Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda

Rekonstrukce Kbelské ulice. (snímek z počátku oprav 2. července 2026)

Naplno se rozjela rekonstrukce Kbelské ulice. Stavební práce jedné z nejdůležitějších pražských komunikací odstartovaly v 6 hodin ráno. První dopravní komplikace nastaly hned o hodinu později, kdy...

Tisíce domácností v části Prahy 4 se dočkaly, po týdnu jim opět teče teplá voda

Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody....

Pracovníci Pražské teplárenské (PTAS) ve středu po sedmi dnech obnovili dodávky teplé vody do části Prahy 4, kde byly od minulého čtvrtka přerušené kvůli poruše horkovodního potrubí. Oprava v oblasti...

8. července 2026  16:58

Podruhé během dne. Do kolejiště v metru A opět spadl člověk, část linky nejezdí

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Metro na lince A už podruhé během několika hodin stojí. A podruhé kvůli pádu člověka do kolejiště. Zatímco ráno nejezdily soupravy hodinu a půl mezi Dejvickou a Želivského, odpoledne se kvůli dalšímu...

8. července 2026  6:42,  aktualizováno  16:20

Lidé ve středních Čechách zaplatí za kolo v cyklověžích Lítačkou. Pár korun, nebo nic

Cyklověž Čelákovice

Parkování kol v cyklověžích ve Středočeském kraji je nově o něco pohodlnější. Cyklisté totiž mohou za úschovu zaplatit prostřednictvím aplikace Lítačka. Kdo má dlouhodobý kupon PID pro příslušné...

8. července 2026  14:49

Němečtí šampioni prověří Slavii v LM, do Pardubic zamíří Juventus či Málaga

Tisková konference k představení společné vize a konkrétní podoby budoucího...

Basketbalisté Slavie Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, se v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů utkají v základní skupině G s Albou Berlín, Igokeou z Bosny a Hercegoviny a Bilbaem....

8. července 2026  13:20,  aktualizováno  14:27

Rally Bohemia 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Filip Mareš na trati závodu Rallye Hustopeče.

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallye 2026 je Rally Bohemia v okolí Mladé Boleslavi, jede se 11. a 12. července. V akci jsou opět ty nejlepší české posádky.

8. července 2026  13:44

VIDEO: Muž nejprve v klidu popíjel brčkem drink, při výstupu vysklil dveře autobusu

Naštvaný cestující prokopl skleněnou výplň dveří autobusu.

Nejprve se spořádaně vezl a popíjel drink brčkem, při výstupu z autobusu se jeho nálada změnila. Policie pátrá po neznámém muži, který 12. května vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu číslo...

8. července 2026  13:38

Policisté hledají další oběti lékaře z Jesenice, čelí obžalobě ze sexuálních činů

Obžalovaný neurolog Boris Živný u Krajského soudu v Praze (14. května 2026)

Policisté hledají případné další oběti dvaašedesátiletého lékaře z Jesenice u Prahy, který čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Po...

8. července 2026  12:46

Policisté našli na pražském Barrandově lidské ostatky, totožnost mrtvého zjišťují

ilustrační snímek

Policejní hlídka našla v pražských Hlubočepích lidské ostatky. Kriminalistům se tělo zatím nepodařilo identifikovat.

8. července 2026  12:17

OBRAZEM: Můžete je mít rádi i nemusíte, ale alternativu nemají. „Kačeny“ slaví 40

Tramvaj KT8D5

První kloubová tramvaj v historii pražského dopravního podniku oslavila 40 let v provozu. Tramvaj ČKD Tatra KT8D5 vyjela na svou první linku 7. července 1986. Přestože zkušební provoz moc dobře nešel...

8. července 2026  11:35

Vlaky v Praze narážejí na kapacitní strop. Zpoždění roste, část nedorazí do centra

Ve stanici Praha-Vysočany v pondělí Správa železnic otevřela novou odbavovací...

Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...

8. července 2026

Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel

Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní...

Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...

7. července 2026  14:34,  aktualizováno  21:45

Přes tisíc studentů se dalo dobrovolně na vojnu. Čeká je měsíční výcvik, bez mobilů

Nástup účastníků Dobrovolného vojenského cvičení k Hradní stráži Praha. (7....

Přes tisíc plnoletých středoškoláků stráví o prázdninách měsíc v kasárnách. Účastní se dobrovolného vojenského cvičení armády, po jeho absolvování získají status vojáka v záloze a také finanční odměnu

7. července 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.