Na pražský trh venkovní reklamy chtějí dva noví mezinárodní hráči

V současnosti mobiliář v metropoli provozuje firma JCDecaux, která má smlouvu do roku 2021. Minulé vedení města ji však označilo za nevýhodnou a rozhodlo o jejím neprodloužení, podle firmy jsou podmínky pro město naopak výhodné. Tendr chce vedení magistrátu vypsat do konce roku, zapojí se i JCDecaux.

Mediální zástupce JCDecaux Martin Lánský zopakoval, že se firma do tendru určitě zapojí. Město však podle něj nemá jasno ani v jeho základních parametrech.

„Toho by se Pražané měli začít bát. Dosud se mluvilo o dvacetiletém kontraktu a dvojnásobném navýšení reklamních ploch, a to na základě studie, kterou si město nechalo samo vypracovat,“ sdělil. Radní Chabr nicméně nyní uvedl, že město zvažuje desetiletou smlouvu.

. Zadání tendru připravuje magistrátní komise a podle radního by jej měla v září schválit rada a poté zastupitelstvo. Spolupráce by měla fungovat na podobném principu jako nyní, kdy soukromník přístřešky pořídí, udržuje, zároveň městu platí nájemné a výměnou může na mobiliáři umisťovat reklamu.

Na pražském trhu venkovní reklamy nyní působí primárně firmy z české skupiny BigBoard a JCDecaux.

Firma Clear Channel Outdoor, která se podle informací ČTK do tendru také chystá zapojit, je jedním z největších světových provozovatelů venkovní reklamy. Letos po vítězství v tendru převzala správu velké části mobiliáře v Paříži právě od JCDecaux, která přístřešky provozuje v Praze.

JCDecaux smlouvu s městem uzavřela v roce 1994. Podle analýzy, kterou si nechal k přípravě tendru vypracovat magistrát, je s platností 26,6 roku nestandardně dlouhá a platby pro město nízké. Zástupci JCDecaux analýzu naopak zpochybnili a uvedli, že byla vypracovaná ve spěchu a srovnává nesrovnatelné. Městu by se podle firmy náklady na vybudování mobiliáře za období kontraktu z příjmů z reklamy nezaplatily a bylo by ve ztrátě.

V budoucnu by nicméně smlouva měla být výrazně kratší. Ředitel pro rozvoj a inovace firmy Clear Channel Outdoor Mats Lundquist ČTK řekl, že deset až 12 let je nyní běžná délka podobných smluv v západní Evropě. Přístřešky v Praze by podle něj také mohly být modernější a zahrnovat například displeje s dopravními informacemi.

Změnou oproti současného stavu má být podle Chabra také to, že firma mobiliář pořídí a po skončení kontraktu přenechá městu. Při současném nastavení smlouvy mezi JCDecaux a Prahou přístřešky zůstanou v majetku provozovateli. Lundquist uvedl, že Clear Channel Outdoor u obdobných kontraktů vždy počítá s přenecháním mobiliáře městu.