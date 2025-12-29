Úřad dal za pravdu turecké firmě Bozankaya, která se k němu odvolala a v minulosti už jeden tendr na trolejbusy vyhrála. Podle úřadu DPP postupoval diskriminačně a nepřiměřeně.
„Předseda úřadu rovněž v souvislosti s touto zakázkou zdůraznil závěry správního soudu, že zadavatel má zohledňovat podmínky na trhu. V případě nepříliš konkurenčního trhu dodávek trolejbusů v ČR, měl zadavatel postupovat tak, aby příliš přísnými zadávacími podmínkami tento stav dále neprohluboval,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
|
Tendr na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na D35 je vypsaný. Cena je přes miliardu
Kvůli rozhodnutí úřadu se tak zakázka odhadem za 3,465 miliardy korun zpozdí. Není to však výjimka. „Další velký pražský dopravní tendr zkolaboval. Už několikátý projekt se vrací na začátek kvůli neprofesionálnímu či neférovému zadání. Tak velké zakázky prostě potřebují péči od začátku do konce,“ podotkl zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě).
Praze se dlouhodobě nedaří úspěšně dotáhnout velké tendry, protože pravidelně narazí na ÚOHS a musí výběrové řízení vypsat znovu. Letos na Vánoce si tak mohla pomyslně rozbalit i další „dárky“, o které rozhodně nestála.
Zpoždění na Palmovce
Zpoždění má totiž také sídlo evropské kosmické agentury EUSPA na Palmovce. ÚOHS v prosinci potvrdil, že přestavbu budovy Nová Palmovka nebude provádět vysoutěžená společnost Porr.
Důvodem pro vyloučení byly nejasnosti ohledně referencí, tedy zakázek, které mají dokládat zkušenosti odborníků nominovaných na stavbu. V tomto konkrétním případě šlo o pracovníka, který měl mít na starosti vybudování vytápění, chlazení a vzduchotechniky.
|
ÚOHS definitivně zrušil tendr na metro D. Vývoj Prahy se vrací zpět, zní z opozice
Město tak čeká nové výběrové řízení na zakázku za 2,16 miliardy korun bez DPH, přestože sídlo EUSPA už mělo být hotové. „Kvůli průtahům při veřejné zakázce, kterými jsou ministerstva financí i dopravy velmi znepokojena, proto v součinnosti s EUSPA prověřujeme vhodné alternativy k Nové Palmovce, nicméně vzhledem k unikátním podmínkám, které EUSPA pro své sídlo potřebuje, takových lokalit není mnoho,“ řekl dříve MF DNES Stefan Fous z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.
Zastavené práce na mostě
V říjnu ÚOHS z velké části zastavil obnovu Libeňského mostu. Tendr vyhrál Metrostav TBR. Teprve poté ale radní schválili takzvanou studii 3, která počítá především se stavbou repliky části soumostí přes řeku. Oblouky nad řekou jsou totiž nevratně poškozené a most ztratil svou nosnost. Kvůli tomu tendr napadl u ÚOHS neúspěšný účastník Eurovia a úřad mu dal za pravdu. Kdy Libeňský most opět propojí Prahu 7 a 8, není tím pádem jasné. Původně se počítalo s rokem 2030.
|
Nejdříve v roce 2030? Obnovu Libeňského mostu komplikuje stopnutý tendr
„Bohužel tímto rozhodnutím ÚOHS nezůstal kámen na kameni, v tuto chvíli nejsme schopni říct závazný harmonogram ani předpoklad nákladů, protože velká část té rekonstrukce vzejde z nové soutěže,“ uvedl Filip Hájek, generální ředitel Technické správy komunikací. Podle původních odhadů měla zakázka stát 425 milionů korun.
Stopka tendru na metro D
Metro D už neřeší ÚOHS, ale vyšší instance. Soud na podzim zastavil tendr na druhou část metra D, která povede z Olbrachtovy přes Nádraží Krč a Nemocnici Krč na Nové Dvory. DPP tak nesmí vybrat vítěznou firmu, dokud nepadne rozsudek.
Na Krajský soud v Brně se obrátilo sdružení firem Porr, Vinci a Marti, které dopravní podnik vyloučil ze soutěže. Žalobou se brání proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS, jenž rozhodnutí o vyloučení potvrdil.
|
Prošli jsme metro D: Část tunelů je vybetonovaná, na Pankráci ještě razí
Původně se počítalo s dokončením prvního úseku metra D, tedy z Pankráce do Písnice, v roce 2022, později v roce 2029. Nyní se termín dokončení posunul na rok 2032. Metro by mělo zajíždět až do stanice Depo Písnice o dva roky později a na Náměstí Míru do roku 2036.
Trolejbusy v Praze
● Zatímco v Brně jezdí trolejbusy nepřetržitě od roku 1949, v Praze měly dlouhou přestávku v provozu.
● V roce 2022 začal zkušební provoz na trase z Letňan do Čakovic. Později se linka 58 prodloužila a jezdí z Palmovky do Miškovic.
● Od loňska je v provozu trolejbusová linka 59 z Nádraží Veleslavín na letiště. Nahradila autobus 119.
● Trolejbusy budou jezdit místo dieselových autobusů na linkách 131, 137, 176, 191 a 201. První z trolejbusů od firmy Bozankaya už je na cestě do Prahy.