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Telefonní budky sloužily v Česku přes sto let, poslední zmizela teprve nedávno

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  8:08
Přesně před pěti lety dosloužila v Česku poslední telefonní budka. Uzavřela se tehdy éra veřejných telefonních automatů, která v tuzemských zemích odstartovala už v roce 1911.
Hranaté telefonní krabice ze 60. let mnoho krásy nepobraly, měly daleko k...

Hranaté telefonní krabice ze 60. let mnoho krásy nepobraly, měly daleko k malebným červeným budkám, známým třeba z Londýna. | foto: Jan MacháčekČTK

Telefonní budka v podchodu na Václavském náměstí v Praze (1968)
Hraj si, ale nezahrávej!
Telefonní budka
Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka
19 fotografií

Poslední veřejný telefonní automat tehdy odstranili v Hlubyni na Příbramsku. Z přístroje už dva roky před tím nikdo netelefonoval, poptávka po volání z budek razantně klesla s rozšířením mobilních telefonů.

Přesto si některé obce budky nechaly, udělaly z nich takzvané knihobudky.

Dva roky bez využití. Skončila poslední telefonní budka v Česku

V Čechách byly první telefonní linky sice zavedeny v roce 1881 a o rok později pak byla v Praze zprovozněna první veřejná ústředna, dostupnějším se telefonování ale stalo až poté, co se v roce 1911 v pražských ulicích objevila první telefonní budka, později oficiálně označovaná jako veřejný telefonní automat (VTA).

Podle některých zdrojů se první budka objevila na Staroměstském náměstí, podle dobových fotografií stály další před první světovou válkou například v podloubí Šternberského paláce.

Hranaté telefonní krabice ze 60. let mnoho krásy nepobraly, měly daleko k malebným červeným budkám, známým třeba z Londýna.
Telefonní budka v podchodu na Václavském náměstí v Praze (1968)
Hraj si, ale nezahrávej!
Telefonní budka
19 fotografií

Nedílnou součástí ulic tehdejšího Československa se telefonní budky staly v období první republiky. Již tehdy byly často využívány k vylepování reklam. Dlouhou dobu šlo o dřevěné budky s nápisem telefon po jejich obvodu.

Největší rozmach zaznamenaly telefonní budky v éře socialismu. V dobách, kdy nebyly žádné mobily a na pevnou linku se čekalo i několik let, měly pro spojení s okolím telefonní budky, a také veřejné telefonní stanice - což byly telefony umístěné třeba na úřadech, ale také v soukromých bytech, určené k použití kýmkoli - nenahraditelnou roli.

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Nejvíce telefonních automatů provozovala společnost O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30 000 budek. Kromě soukromých hovorů sloužily i pro případy tísňového volání a ohlašování mimořádných událostí.

Od té doby se jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižoval a už na konci roku 2019 firma zrušila 2 750 telefonních automatů, které provozovala komerčně mimo univerzální službu, tedy bez dotace státu. V roce 2020 už O2 provozovala jen 1 150 telefonních budek v obcích do 200 obyvatel, ke konci roku 2020 ale byly automaty v nich odpojeny a budky firma postupně demontovala.

17. června 2021

Budky se rozšířily krátce po vynálezu telefonu

Historie telefonních budek se začala psát krátce po vynálezu telefonu, první se objevila v lednu 1878 v americkém New Havenu, ještě se v ní ale nedalo platit mincemi, podobně jako v první evropské budce, zprovozněné v lednu 1881 na Postupimském náměstí v Berlíně. K volání tehdy člověk potřeboval papírový kupon, který umožnil několikaminutový hovor.

Chodili jste telefonovat do budky?

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První telefonní budku, do které se už vhazovaly mince, vynalezl Američan William Gray z Hartfordu ve státě Connecticut poté, co mu soused odmítl prosbu zatelefonovat si doktorovi kvůli nemocné manželce. Instalována byla v roce 1889 v Hartfordu, kde má dodnes i pamětní desku.

Vynález se rychle uchytil a už v roce 1902 bylo v USA 81 000 telefonních budek. Ještě v roce 1999 bylo po Spojených státech rozmístěno přes dva miliony telefonních budek, k roku 2018 jich bylo kolem 100 000.

Do 50. let minulého století byla většina telefonních budek ze dřeva, poté je začaly nahrazovat skleněné či kovové konstrukce. Útlum telefonních budek se nevyhnul ani evropským zemím, někde už skončily, jinde ale patří k ikonám místní kultury.

Kiosek pro povídání, říkalo se jí. Vývoj telefonní budky posunuli neochotní sousedé

Svébytnou součástí architektury jsou například červené telefonní budky v Británii, také v USA si řadu telefonních budek chrání jako kulturní dědictví. Telefonní budky se často objevují ve filmech.

S vývojem veřejných telefonních automatů (ne každý byl přitom umístěn ve zvláštním kiosku, třeba ve vestibulech pražského metra bývaly celé zdi používané pro umístění těchto telefonů) je spojený i vývoj placení.

Po papírových kupónech a mincích se k placení volání začaly nejen v USA používat platební karty, případně zvláštní předplacené karty určené jen pro použití v telefonních automatech. Ty se do Československa dostaly na jaře 1991, první kartový telefonní automat byl nainstalován 14. května 1991 v Olšanské ulici v Praze, o den později následoval automat na Výstavišti.

První mimopražský automat začal fungovat teprve v květnu 1992 v Brně.

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