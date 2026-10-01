Vaším ústředním mottem je „Volím bydlení“. Slibujete 10 tisíc nových bytů ročně, tři nové čtvrti napojené na metro a dostupné nájemní bydlení. Zdeněk Hřib byl čtyři roky primátorem. Pak jste byli další čtyři roky v městské radě. A Ivan Bartoš byl ministrem pro místní rozvoj, kde měl bydlení jako prioritu. Nevypadá váš nynější slib po těch osmi letech trochu legračně?
V předminulém období se Adam Zábranský zaměřoval na opravy městských bytů. Opravili jsme jich tři tisíce ze 30 tisíc. Teď jsme bydlení neměli, mělo ho SPOLU. Oni byli nejsilnější klub, my na bydlení neměli vliv.
Co se týče Ivana Bartoše, tak ano, měli jsme to jako ústřední téma. Také Ivan vyjednal notifikaci Evropské komise, že se dají podpořit bytové projekty napříč republikou, podpořilo se tak asi pět tisíc bytů. Za jeho předchůdkyně (Kláry Dostálové z ANO, pozn. red.) to bylo jen asi 450 bytů. My bereme nedostupnost bydlení jako hlavní téma těchto voleb a hlavní problém Pražanů. Takže máme desetibodový akční plán.
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Za ty čtyři roky bychom čtyři tisíce bytů doručili. To by byla revoluce, protože za posledních 20 let se podařilo postavit jen tisíc městských bytů.