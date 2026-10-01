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Teď už ty byty fakt postavíme! A nechceme, aby Prahu řídil Andrej Babiš, říká Nislerová

Petr Kolář
  13:00

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Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou primátorku je Tereza Nislerová. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a na magistrátu chce prosadit dostupné bydlení. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zácpy v metropoli frustrují řidiče, ceny bytů zase rodiny. „V dopravě máme konkrétní výsledky, dokončil se Dvorecký most i část metra D,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz kandidátka Pirátů na primátorku Tereza Nislerová. Slibuje tisíc městských bytů ročně.
Volby, Kolář

Vaším ústředním mottem je „Volím bydlení“. Slibujete 10 tisíc nových bytů ročně, tři nové čtvrti napojené na metro a dostupné nájemní bydlení. Zdeněk Hřib byl čtyři roky primátorem. Pak jste byli další čtyři roky v městské radě. A Ivan Bartoš byl ministrem pro místní rozvoj, kde měl bydlení jako prioritu. Nevypadá váš nynější slib po těch osmi letech trochu legračně?
V předminulém období se Adam Zábranský zaměřoval na opravy městských bytů. Opravili jsme jich tři tisíce ze 30 tisíc. Teď jsme bydlení neměli, mělo ho SPOLU. Oni byli nejsilnější klub, my na bydlení neměli vliv.

Co se týče Ivana Bartoše, tak ano, měli jsme to jako ústřední téma. Také Ivan vyjednal notifikaci Evropské komise, že se dají podpořit bytové projekty napříč republikou, podpořilo se tak asi pět tisíc bytů. Za jeho předchůdkyně (Kláry Dostálové z ANO, pozn. red.) to bylo jen asi 450 bytů. My bereme nedostupnost bydlení jako hlavní téma těchto voleb a hlavní problém Pražanů. Takže máme desetibodový akční plán.

Kandidáti do komunálních voleb 2026
Za ty čtyři roky bychom čtyři tisíce bytů doručili. To by byla revoluce, protože za posledních 20 let se podařilo postavit jen tisíc městských bytů.

Tereza Nislerová

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