Praha vymění další přístřešky. Válka na Ukrajině práce zpomalila jen mírně

Stovky přístřešků na zastávkách MHD dosud provozovala společnost JCDecaux na základě smlouvy z roku 1994. Výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich mohla provozovat reklamu. Smlouva skončila koncem loňského června, vedení města už předtím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Výměna začala koncem loňského roku, THMP zatím vyměnily desítky kusů.

Původní harmonogram nabral zpoždění, podle Jílka nicméně projekt ohrožen není. „V tuhle chvíli máme v našem skladu na Praze 8 vyšší desítky přístřešků a plynule zásobujeme jednotlivá staveniště,“ řekl. Firma podle něj kromě dodělávání zastávek z první vlny výměny připravuje vlnu druhou. „Masivní realizace nastane s počátkem června a bude vrcholit v prázdninových měsících,“ řekl a dodal, že takto to firma naplánovala i s ohledem na nižší dopravní provoz v letních měsících.

Na vině jsou externí faktory

Podle Jílka nenastal větší problém ani s dodávkami materiálů. „Zatím jsme nezaznamenali ze strany dodavatelů ocelových konstrukcí ani skel žádné problémy v plynulém zásobování,“ uvedl s tím, že firma Energovod CZ má nakoupený materiál pokrývající výrobu až do letošního pozdního léta. Že je oceli zatím dostatek, potvrdil za dodavatelskou firmu i Bejvl.

Zpoždění při výměně přístřešků kritizoval šéf zastupitelského klubu ANO Ondřej Prokop, podle kterého město výměnu nezvládá a mělo by plán přehodnotit. Podle Jílka jsou komplikace dány externími faktory a nevyhnul by se jim nikdo, ani soukromá firma.

Ředitel na posledním jednání zastupitelů také řekl, že zdržení je dáno i pořizováním stavebních povolení, které je potřeba pro každý přístřešek. Stejným problémům podle něj čelí i firma JCDecaux při odstraňování samostatných reklamních ploch, které už měly zmizet, ale většina jich stále stojí. „Mají úplně stejný problém jako hlavní město, nezískali všechna povolení včas,“ řekl Jílek v březnu.

Podle radního Jana Chabra (TOP 09) není v tuto chvíli reálné, že by město plán výměny přehodnotilo. „Úplné zastavení projektu v tuhle chvíli technologicky ani funkčně možné není. My se bavíme i o tom, co je možné právně, protože podle původní právní analýzy nejde jen tak jednoduše prodloužit smlouvu s JCDecaux,“ řekl. Přehodnocení původní dohody s francouzskou firmou tak podle něj v tuto chvíli není na stole a THMP se snaží mobiliář co nejlépe a nejrychleji vyměňovat a zajistit, aby žádná zastávka nezůstala delší dobu bez přístřešku.