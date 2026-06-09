Po předchozím konfliktu vystřelil podle policie řidič taxi na jednoho ze dvou zákazníků legálně drženou zbraní.
„Krátce po půl 9 večer jsme vyjížděli na základě oznámení do Polerad, kde došlo k incidentu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky, které přepravoval,“ uvedla v neděli mluvčí policie Vlasta Suchánková.
|
Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil
Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili,“ dodala Suchánková o víkendu.
„Kriminalisté konflikt nadále vyšetřují,“ uvedla Suchánková. Postřelený muž je zatím v nemocnici.