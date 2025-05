14:00

Celkem 8 014 ulic, 149 náměstí nebo také tunelový komplex Blanka a denně extrémně hustý provoz. Česká metropole dokáže být za volantem skutečnou výzvou, a to řidiči zpravidla ani nepotřebují vyznat se v celém městě. Na rozdíl od taxikářů. Už bezmála pět let ale nikdo neověřuje, zda řidiči taxi mají místopisné znalosti o městě, kde vozí pasažéry, nebo zda znají právní předpisy. Pražský magistrát dlouhodobě žádá zpřísnění podmínek, zatím se to podařilo jen částečně.