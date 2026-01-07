Za bodnutí taxikáře do krku dostal mladík nižší trest, pomohly mu polehčující okolnosti

  12:58
Za bodnutí taxikáře střepem do krku ve středu odvolací Vrchní soud v Praze snížil dvacetiletému mladíkovi trest o rok na tři a půl roku vězení. Stejně jako pražský městský soud ho uznal vinným z opilství, podle pravomocného rozsudku se obžalovaný sám přivedl do stavu toxické psychózy. Muž napadení přiznal, nesouhlasil ale s tím, že by na taxikáře zaútočil s úmyslem ho usmrtit.
Obžalovaný Ondřej Šefl (vpravo) podle spisu ve stavu toxické psychózy pořezal střepem z lahve taxikáře na krku | foto: Marek ŠtekliDNES.tv

Mladík řidiče taxi podle obžaloby napadl loni 22. března brzy ráno. Předtím podle žalobců požil kokain, extázi a alkohol. Učinil tak podle obžaloby i přes to, že nebral předepsané léky a od lékařů věděl, že u něj může propuknout toxická psychóza, kterou už prodělal v minulosti.

V centru Prahy si mladík podle obžaloby přisedl k taxikáři na přední sedadlo, na zadním seděl předchozí zákazník. Řidiče pak mladík bez varování bodl do krku střepem z lahve. Muže poranil. Další zranění muž neutrpěl, protože se bránil a z vozu utekl.

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Odvolací senát ve středu přihlédl k tomu, že mladík byl bezúhonný a vyjádřil nad činem lítost. Soudci podotkli, že u prvotrestaných osob má být funkce trestu především výchovná. „Jsme toho názoru, že postačí k napravení trest kratšího trvání, než byl uložen,“ konstatoval předseda odvolacího senátu. Součástí trestu je i nařízení protialkoholní a protidrogové léčby.

Obžalovaný se loni v září u městského soudu k opilství přiznal, s částí obžaloby však nesouhlasil. Popsal, že se celou noc dostával do konfliktu s různými lidmi, a když pak nastoupil do vozu, bál se podle svých slov, že ho někdo unesl a zabije. Ve své výpovědi několikrát zopakoval, že si situaci přesně nepamatuje, protože byl opilý.

Jeho obhájce ve středu v odvolání požadoval, aby soud muže odsoudil za opilství, ale s tou změnou, že se v tomto stavu dopustil pouze pokusu o těžké ublížení na zdraví. Žádal také, aby mladíkovi soud uložil jen podmíněný trest.

Skupina osmi cizinců napadla taxikáře, nechtěl je odvézt všechny najednou

Podle odvolacího soudu ale pro pokus o vraždu, kterého se mladík v opilství dopustil, svědčí to, že útok směřoval na krk napadeného muže. Pro uložení podmíněného trestu podle soudu také nebyly splněné podmínky.

Obžalovaný dnes útok označil za jednorázový zkrat, znovu se poškozenému taxikáři omluvil. Napadenému musí podle pravomocnému rozsudku uhradit 100 tisíc korun za způsobenou újmu, dalších asi pět tisíc korun musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

15. září 2025

Soudy

