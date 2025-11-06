Mladík řidiče taxi podle obžaloby napadl 22. března brzy ráno. Předtím podle státní zástupkyně požil kokain, extázi a alkohol. Učinil tak podle obžaloby i přes to, že nebral předepsané léky a od lékařů věděl, že u něj může propuknout toxická psychóza, kterou už prodělal v minulosti.
V centru Prahy si mladík podle obžaloby přisedl k taxikáři na přední sedadlo, na zadním seděl předchozí zákazník. Řidiče pak mladík podle vyšetřovatelů bez varování bodl do krku střepem z lahve. Muže poranil. Další zranění šofér neutrpěl, protože se bránil a z vozu utekl.
Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se
Obžalovaný se v září k opilství přiznal, s částí obžaloby však nesouhlasil. Odmítl, že je dlouhodobým a opakovaným uživatelem návykových látek, popřel i to, že byl v minulosti opakovaně soudně trestán. Nesouhlasil ani s tím, že na muže zaútočil s úmyslem usmrtit nebo že horší následek nevznikl díky reakci a bránění poškozeného.
Před soudem mladík v září popsal, že se celou noc dostával do konfliktu s různými lidmi, a když pak nastoupil do vozu, bál se podle svých slov, že ho někdo unesl a zabije. Ve své výpovědi několikrát zopakoval, že si situaci přesně nepamatuje, protože byl opilý.
Při hlavním líčení se mladík napadenému muži omluvil. Řidič taxi požadoval 350 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Podle Eliášové soud muži náhradu škody přiznal, nespecifikovala však v jaké výši.
15. září 2025