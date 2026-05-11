„Celý příběh začal 27. dubna, kdy devětačtyřicetiletou ženu kontaktoval údajný policista z příbramské hospodářské kriminálky s falešnou informací, že se na její jméno snaží někdo vzít úvěr v hodnotě 300 tisíc korun,“ informuje o případu policejní mluvčí Michaela Richterová.
Pro zvýšení důvěryhodnosti se záhy do hry vložil další podvodník, který se tentokrát vydával za zaměstnance České národní banky. Společně poslali ženě i několik zpráv s logem Policie ČR a přesvědčili ji, aby další den pro peníze do banky zajela a předala je do úschovy smyšlenému bezpečnostnímu pracovníkovi v Příbrami.
Vystrašená žena rad uposlechla a 28. dubna nastoupila do taxíku se záměrem své úspory v kladenské bance vyzvednout. Po cestě z Mostecka však ve voze taxi služby vedla hovor s další členkou zločinecké skupiny, jež se opět vydávala za pracovnici banky. Řidič se do hovoru zaposlouchal a okamžitě poznal, že se jedná o podvod. Své podezření důvěřivé cestující sice ihned sdělil, žena mu však nevěřila a telefon i přes jeho naléhání nezavěsila.
Poté, co klientku dovezl v Kladně do cíle, zavolal taxikář neprodleně na policii, aby událost oznámil. Oběť také nespouštěl z očí, aby měl jistotu, že do banky nevejde.
Žena se nicméně rozhodla navštívit dříve tamní hobby market, kde ji policisté našli. Telefon jí z rukou přebrali a v momentě, kdy se do něj jeden z nich představil jako člen Policie České republiky, sluchátko na druhé straně okamžitě oněmělo a volající číslo se stalo nedostupným.
Případ nyní řeší příslušníci obvodního oddělení Kladno-Kročehlavy. „Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu,“ dodává policejní mluvčí.
Dobrý konec by však případ neměl bez pohotové reakce taxikáře, což také hned na místě policisté ženě vysvětlili. „Velký obdiv patří především všímavému řidiči taxislužby, jehož pohotová a lidská reakce zachránila ženě její peníze,“ oceňuje mužovo jednání Richterová.