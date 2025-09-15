Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Autor: ,
  15:37
Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně se sám přivedl do stavu toxické psychózy. Muž napadení nepopřel, nesouhlasí ale s některými tvrzeními obžaloby. Hlavní líčení je naplánované ještě na konec října a na začátek listopadu.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mladík řidiče taxi podle obžaloby napadl 22. března brzy ráno. Předtím podle státní zástupkyně požil kokain, extázi a alkohol. Učinil tak podle žalobkyně i přesto, že nebral předepsané léky a od lékařů věděl, že u něj může propuknout toxická psychóza, kterou už prodělal v minulosti.

Přisedl si k taxikáři na přední sedadlo, na zadním seděl předchozí zákazník. Řidiče pak mladík podle žalobkyně bodl do krku střepem z lahve. Muže poranil, další zranění neutrpěl, protože se bránil a z vozu utekl.

Zavraždil tři taxikáře, unikal dva roky. Jeden z nejtěžších případů 1. oddělení

Obžalovaný se přiznal k opilství, s částí obžaloby však nesouhlasil. Odmítl, že je dlouhodobým a opakovaným uživatelem návykových látek, popřel i to, že byl v minulosti opakovaně soudně trestán. Odmítl také tvrzení žalobkyně, že na muže zaútočil s úmyslem usmrtit nebo že horší následek nevznikl díky reakci a bránění poškozeného.

Soudu mladík popsal, jak večer šel se svým stejně starým synovcem a další dívkou do baru. Předtím užil drogu, cestou se také oba muži podělili o placatku vodky. V baru pil obžalovaný podle svých slov dál, při odchodu se dostal do konfliktu s jedním mužem před barem, kam přijela i policie. Poté, co jej vyslechli, se mladík vydal s přáteli hledat nějaký otevřený podnik.

Za ubodání řidiče Boltu na Černém Mostě dostal cizinec 17,5 roku. Vraždu plánoval

Tvrdí ale, že ho cestou bezdůvodně napadla skupina asi 15 Romů. Jeho synovce i dívku údajně nechali být. Tvrdí, že pak si vzal na obranu skleněnou lahev, kterou rozbil o stranu koše.

Dále popsal, že se na náměstí Míru dostal do konfliktu s jinou skupinou Romů. Nedokázal však soudu vysvětlit, proč se útočníci soustředili pouze na něj a zbytek skupiny nechali být.

Pak si obžalovaný vzpomíná až na situaci, kdy seděl ve vozidle. Myslel si údajně, že na zadním sedadle sedí jeden z mužů, který ho předtím napadl, zároveň se bál, že ho unesli a že ho zabijí. Ve své výpovědi muž několikrát zopakoval, že si situace přesně nepamatuje, protože byl opilý.

Cizinec zaplatil za jízdu taxíkem v Praze přes 200 tisíc, zjistil ráno s hrůzou

Před soudem v pondělí vypovídal i napadený řidič. Soudu popsal, jak k němu muž nastoupil. Ve vozidle sice byl ještě jeden zákazník, řidič ale uvedl, že věděl, že už je skoro u cíle, a nevadilo mu proto vzít dalšího klienta. Mladík podle něj nemluvil, řidič si podle svých slov myslel, že čeká, až druhý zákazník vystoupí z vozu.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Když projížděl kolem policistů, kteří byli na ulici, ucítil najednou ránu do obličeje. Utekl proto z vozu a šel za policisty. V první chvíli si řidič podle svých slov nevšiml, že je zraněný, upozornil ho na to až jeden z policistů.

Zákeřný útok, řekl k pobodání řidiče Boltu soud. Útočníkovi potvrdil 15 let

Poté ho záchranná služba odvezla do nemocnice. Řidič také uvedl, že na ulici žádné skupiny Romů neviděl, mladík také podle něj nebyl nijak zraněný. Ani řidič, ani zákazník, kterého ve voze vezl, nebyli romského původu.

Mladík se řidiči v pondělí u soudu omluvil, ještě dříve mu údajně zaslal omluvný dopis. Řidič po muži požaduje 350 tisíc korun za nemajetkovou újmu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Dostupné bydlení. Praha rozšíří možnost čerpání z fondu, přestaví i ubytovnu

Praha umožní městským částem čerpat ze svého fondu rozvoje dostupného bydlení i na projektovou přípravu bytových projektů. Zřídí také dotační titul pro městské části na nástavby a dostavby budov....

15. září 2025  14:22

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

Nedostali se na střední školu, co dál? Na brigádu pozor, varují odborníci

Premium

Na pracovní úřad se v srpnu nahlásilo 370 absolventů a mladistvých. Neúspěšní uchazeči o střední školu ale nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, protože zatím nepracovali ani neplatili pojištění.

15. září 2025

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:26

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Referenda v Čáslavi a Kladně: voliči rozhodnou o osudu skládky i hazardu

Část obyvatel regionu bude mít na začátku října v rukou víc než „jen“ složení Poslanecké sněmovny v příštích čtyřech letech. Společně s parlamentními volbami se totiž ve středních Čechách uskuteční...

15. září 2025  10:07

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici

Pražští policisté v neděli večer vyjížděli k případu krádeže a s ní spojenou potyčkou v obchodním domě Metropole Zličín. Zadržený muž kradl v obchodě s drogistickým zbožím, údajně mělo jít o parfémy,...

14. září 2025  21:30

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.