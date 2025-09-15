Mladík řidiče taxi podle obžaloby napadl 22. března brzy ráno. Předtím podle státní zástupkyně požil kokain, extázi a alkohol. Učinil tak podle žalobkyně i přesto, že nebral předepsané léky a od lékařů věděl, že u něj může propuknout toxická psychóza, kterou už prodělal v minulosti.
Přisedl si k taxikáři na přední sedadlo, na zadním seděl předchozí zákazník. Řidiče pak mladík podle žalobkyně bodl do krku střepem z lahve. Muže poranil, další zranění neutrpěl, protože se bránil a z vozu utekl.
Obžalovaný se přiznal k opilství, s částí obžaloby však nesouhlasil. Odmítl, že je dlouhodobým a opakovaným uživatelem návykových látek, popřel i to, že byl v minulosti opakovaně soudně trestán. Odmítl také tvrzení žalobkyně, že na muže zaútočil s úmyslem usmrtit nebo že horší následek nevznikl díky reakci a bránění poškozeného.
Soudu mladík popsal, jak večer šel se svým stejně starým synovcem a další dívkou do baru. Předtím užil drogu, cestou se také oba muži podělili o placatku vodky. V baru pil obžalovaný podle svých slov dál, při odchodu se dostal do konfliktu s jedním mužem před barem, kam přijela i policie. Poté, co jej vyslechli, se mladík vydal s přáteli hledat nějaký otevřený podnik.
Tvrdí ale, že ho cestou bezdůvodně napadla skupina asi 15 Romů. Jeho synovce i dívku údajně nechali být. Tvrdí, že pak si vzal na obranu skleněnou lahev, kterou rozbil o stranu koše.
Dále popsal, že se na náměstí Míru dostal do konfliktu s jinou skupinou Romů. Nedokázal však soudu vysvětlit, proč se útočníci soustředili pouze na něj a zbytek skupiny nechali být.
Pak si obžalovaný vzpomíná až na situaci, kdy seděl ve vozidle. Myslel si údajně, že na zadním sedadle sedí jeden z mužů, který ho předtím napadl, zároveň se bál, že ho unesli a že ho zabijí. Ve své výpovědi muž několikrát zopakoval, že si situace přesně nepamatuje, protože byl opilý.
Před soudem v pondělí vypovídal i napadený řidič. Soudu popsal, jak k němu muž nastoupil. Ve vozidle sice byl ještě jeden zákazník, řidič ale uvedl, že věděl, že už je skoro u cíle, a nevadilo mu proto vzít dalšího klienta. Mladík podle něj nemluvil, řidič si podle svých slov myslel, že čeká, až druhý zákazník vystoupí z vozu.
Když projížděl kolem policistů, kteří byli na ulici, ucítil najednou ránu do obličeje. Utekl proto z vozu a šel za policisty. V první chvíli si řidič podle svých slov nevšiml, že je zraněný, upozornil ho na to až jeden z policistů.
Poté ho záchranná služba odvezla do nemocnice. Řidič také uvedl, že na ulici žádné skupiny Romů neviděl, mladík také podle něj nebyl nijak zraněný. Ani řidič, ani zákazník, kterého ve voze vezl, nebyli romského původu.
Mladík se řidiči v pondělí u soudu omluvil, ještě dříve mu údajně zaslal omluvný dopis. Řidič po muži požaduje 350 tisíc korun za nemajetkovou újmu.