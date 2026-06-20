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Tančící dům se během 30 let stal symbolem Prahy a turistickým magnetem

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  6:00
V sobotu 20. června to bude 30 let, co zahájil zkušební provoz tzv. Tančící dům na Rašínově nábřeží v Praze. Netradiční stavba architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho se stala jedním ze symbolů města a turistickým magnetem.
Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého otevření. Součástí oslav je i výstava o ikonické budově. (21. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hrubá stavba. Tančící dům jugoslávského architekta Vlado Miluniče na snímku z...
Místo, kde se bude stavět Tančící dům jugoslávského architekta Vlado Miluniče...
Hrubá stavba. Tančící dům jugoslávského architekta Vlado Miluniče na snímku z...
Frank Owen Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském Torontu jako Ephraim...
25 fotografií

Přesto tento projekt nebyl přijímám jednoznačně. Jeho zastánci oceňovali odvážnou moderní architekturu, která Praze chybí, odpůrci argumentovali především tím, že se do historické Prahy nehodí a naruší městské panorama.

V místech, kde v letech 1993 až 1996 vznikla budova Tančícího domu, stával dům, který byl zničen při americkém náletu 14. února 1945. O zástavbě proluky bylo rozhodnuto již v roce 1963, zásadní krok se uskutečnil až v roce 1992, kdy pozemek zakoupila nizozemská pojišťovna Nationale Nederlanden.

K realizaci byl vybrán projekt českého architekta chorvatského původu Vlada Miluniče, který si ke spolupráci přizval renomovaného kanadsko-amerického architekta a designéra Franka Gehryho.

Hrubá stavba. Tančící dům jugoslávského architekta Vlado Miluniče na snímku z července 1995

Myšlenku zastavět parcelu oprášil počátkem 90. let právě Milunić spolu s prezidentem Václavem Havlem, který bydlel v sousedním domě. Původní idea počítala se vznikem domu s knihovnou, divadlem a kavárnou, který by navázal na kulturní linii od Rudolfina přes Národní divadlo k Mánesu. Pro tento nekomerční projekt se však nepodařilo sehnat investora. Nationale Nederlanden si dala jako podmínky komerční využití objektu a spoluúčast některého z předních světových architektů.

Místo, kde se bude stavět Tančící dům jugoslávského architekta Vlado Miluniče na snímku z března 1993

Milunić nejprve uvažoval o Francouzi Jeanu Nouvelovi (později podle jeho projektu vznikl Zlatý Anděl v Praze na Smíchově), úspěšný byl až u Franka Gehryho. Jak později Milunić poznamenal, hokejový fanda Gehry tehdy řekl, že pro zemi, jež dala Americe Jaromíra Jágra, udělá cokoli.

Gehry je znám například díky stavbě Guggenheimova muzea ve španělském Bilbau, která však byla dokončena až rok po Tančícím domě. Údajně právě na pražské zakázce si Gehry ověřil možnosti vyžití 3D počítačového modelování, které potom úspěšně využil i v Bilbau a dalších projektech.

Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu

Základní kámen Nationale Nederlanden Building, jak byla budova oficiálně pojmenována, byl položen 3. září 1994. Stavba je založena na železobetonové desce podporované soustavou vrtaných pilot.

Na železobetonové konstrukci je připevněno 99 originálních fasádních panelů. Neoficiální jméno daly stavbě dvě věže připomínající postavy tanečníků. Proto se budově někdy také říká Ginger a Fred podle Ginger Rogersové a Freda Astaira. Na vrcholu věže symbolizující postavu muže je kopule s konstrukcí z trubek potažená nerezovou síťovinou – hlava medúzy.

V 96 letech zemřel americký architekt Gehry, jeden z autorů Tančícího domu

Dům má devět podlaží s vertikálním dělením na dvě části. Díky tvaru budovy je každé patro jiné. To je příčinou i určité nepraktičnosti – nesymetrické místnosti se těžko zařizují, šikmé stěny se na člověka „kácejí“. V budově, kde část interiéru navrhla známá architektka Eva Jiřičná, je v současnosti hotel, restaurace, bar a galerie.

24. dubna 2014

Tančící dům získal v roce 1997 nejvyšší ocenění v kategorii designu v prestižní anketě amerického časopisu Time. V domácí anketě časopisu Architekt se dostal mezi pět nejvýznamnějších českých staveb 90. let.

Česká národní banka jej vybrala jako příklad současné budovy na jednu z deseti mincí, které vydala v rámci cyklu Deset století architektury. Fotografie domu dnes nechybí v průvodcích ani v publikacích o architektuře.

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