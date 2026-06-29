Žena je momentálně ve vazbě a hrozí jí 12 až 20 let odnětí svobody. Pobodaný mladík ji pravidelně navštěvuje ve vězení a neuplatňuje žádnou náhradu škody.
„Vím, že si zasloužím nějaký trest, protože jsem mu neměla ubližovat vůbec. Ale odmítám být trestaná za něco, co jsem neudělala ani neměla v plánu: nechtěla jsem ho zabít,“ vypověděla Takáčová u středočeského krajského soudu.
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„Zpětně lituju toho, co jsem udělala. Bylo to něco šíleného, nemělo se to stát, měla jsem to řešit líp, ale nic mě nenapadalo,“ pokračovala. Státní zástupce pro ni v obžalobě navrhl 13 let za mřížemi.
Incident se stal letos v noci na 12. ledna. Takáčová a mladík se spolu rozešli zhruba rok a půl roku předtím, nadále se ale přátelili a sdíleli bydlení. Dívka zasadila ležícímu expartnerovi z levé strany krku jedinou ránu hlubokou dva centimetry a nařízla mu při tom krkavici.
Mladík podle obžaloby nezemřel jen shodou okolností, po přivolané lékařské pomoci se podrobil operaci.
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Z výpovědí svědků vyplynulo, že Takáčová a její bývalý partner bydleli ve třech s dalším kamarádem z dětství. Seznámili se ještě jako chlapci, Takáčová později podstoupila změnu pohlaví. Trojice Čechů mezi sebou komunikovala v angličtině, přičemž Takáčová zastávala pozici ženy v domácnosti a ostatní vydělávali peníze na nájem prací v oblasti IT.
Téma sebevraždy spolu občas řešili, dříve ale spíše v rovině černého humoru. Mladé ženě se zhoršila psychika po prodělané tranzici, jejímu expartnerovi pak v souvislosti se ztrátou práce a finančními problémy.
Změna výpovědi
Takáčová původně policii řekla, že s expartnerem chtěli spáchat sebevraždu oba. Plán podle ní byl, že se sama zabije poté, co pomůže ze světa jemu.
Tvrdila také, že jí ruku s nožem vedla nějaká „entita“. U soudu přišla s odlišnou verzí - uvedla, že se mladíka snažila od sebevraždy odvrátit tím, že ho záměrně bodla velice slabě a tak, aby ho nijak vážně nezranila. Chtěla, aby si pod vlivem bolesti svůj záměr rozmyslel, což se i stalo a nakonec ji požádal o přivolání pomoci.
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Rozpor s policejní výpovědí vysvětlila tak, že se bála, aby se expartner po zjištění pravdy necítil ukřivděný a aby se nezabil dodatečně.
Soud po pondělním jednání ponechal Takáčovou ve vazbě z obavy, že by mohla utéct před citelným trestem, který jí hrozí. Dívka se ve vězení učí japonsky a ráda by do Japonska odcestovala. Hlavní líčení bude pokračovat 22. července, kdy chce soudce vyslechnout zbývající dvě znalkyně.