Správce orloje se neměnil 160 let
Párkrát už byl v tak katastrofálním stavu, že se ho podařilo zachránit doslova za minutu dvanáct, přesněji „za minutu západ“, protože ve středověku den končil západem slunce. Na pražském orloji je středověký ciferník s 24 hodinami stále.
Prošel několika velkými rekonstrukcemi, ta poslední v roce 2018 byla načasována ke stoletému výročí vzniku československého státu. Při rekonstrukci v roce 1860 se do obnovy zapojil tehdejší radní, významný hodinář Ludvík Hainz bez nároku na honorář, ale s výhradou, že jeho firma se bude o orloj starat. A stará se dosud.