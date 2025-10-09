Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Zuzana Stiboříková
  16:05
Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu 1410. Jaká tajemství už vydal a proč by se Josef Mánes při pohledu na něj musel v hrobě obrátit?
Část 1/13

Správce orloje se neměnil 160 let

Pražský orloj

Párkrát už byl v tak katastrofálním stavu, že se ho podařilo zachránit doslova za minutu dvanáct, přesněji „za minutu západ“, protože ve středověku den končil západem slunce. Na pražském orloji je středověký ciferník s 24 hodinami stále.

Prošel několika velkými rekonstrukcemi, ta poslední v roce 2018 byla načasována ke stoletému výročí vzniku československého státu. Při rekonstrukci v roce 1860 se do obnovy zapojil tehdejší radní, významný hodinář Ludvík Hainz bez nároku na honorář, ale s výhradou, že jeho firma se bude o orloj starat. A stará se dosud.



