Kolosální podívaná: konstrukce mostu projela Prahou, pak ji usadili s přesností na milimetr

Během tří dnů dělníci do Nádražní ulice přepravili dvě mohutné konstrukce mostu. Jednu už usadili, druhá přijde na řadu vzápětí.
„Skládá se ze dvou částí. Jedna váží 152 tun, druhá 180 tun,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí Správy železnic David Kabele.
Doplnil tak záběry, které SŽ zveřejnila z transportu a instalace první z konstrukcí. Došlo k ní v noci z pondělí na úterý, osazení se pak odehrálo v noci na středu.
„Druhá konstrukce se stěhovala na místo v noci na dnešek a bude se instalovat z dneška na pátek,“ upřesnil Kabele. „Kvůli pracím bylo třeba zastavit provoz na ulici Nádražní, kde probíhá i výluka tramvají,“ dodal.
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Dvojitá konstrukce mostu navazuje na první část, která se uskutečnila loni v létě.
Současné omezení MHD v ulici potrvá do neděle 18. října a dotýká se pěti denních (5, 12, 15, 20, 21) a jedné noční linky (94). Některé z nich jezdí po změněných trasách, jiné svou cestu končí v náhradních zastávkách.
Spojení směrem na Barrandov je možné přes před půl rokem otevřený Dvorecký most, kudy jezdí linky 5 a 94.