Stará mincovna i tiskárna cenin. Pražského genia loci spojili s gastronomií

Libor Vedral Vzpomenete na úplné začátky své gastro cesty?

Začínal jsem s Potrefenou husou v Liberci v roce 2000. Pak přibyly i další a v jednu chvíli jsem jich vlastnil pět. Tenkrát hledali nepopsaný papír – frenčízanta, který přinese nový koncept. Mně, jako ekonomovi a milovníkovi gastronomie a výzev, to přesně sedlo. Ale pořád jsem koukal po Praze. To se podařilo v roce 2013. To jste vysoutěžili prostor staré Mincovny?

Ano. Už v roce 2012 jsem ale měl Potrefenou husu na Národní. Do Prahy jsem se vlastně dostal přes liberecké a budějovické Potrefené husy už v roce 2011, kdy jsem začal provozovat Potrefenou husu v Bohnicích, tu jsem po otevření provozovny na Národní prodal. V Mincovně jsme přišli do úplně rozbombardovaného interiéru. Navíc mi Staropramen na poslední chvíli změnil nabídku, a do tanku mi nabídl svou dvanáctku. Tu jsem nechtěl, proto jsem se domluvil s plzeňským prazdrojem, což dnes považuji za nejlepší volbu. Obával jste se o osud podniků, když přišel covid?

V roce 2019, před covidem, jsme se rozhodli zrevitalizovat prostor na Národní, a na rok 2020 jsme si naložili novou restauraci U Tellerů. A do toho přišel covid. Nebylo to lehké, ale paradoxně nám i v něčem pomohl. U Tellerů jsme si během uzávěrek krásně vyzkoušeli zrání masa.