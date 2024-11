Delší vězení pro zápasníka Růžičku. Soud mu přeměnil podmínku

Dnešní veřejné zasedání v budově soudu na pražském Ovocném trhu trvalo jen osm minut. Růžička požádal, aby se konalo v jeho nepřítomnosti.

V současnosti je ve věznici v Jiřicích a kdyby se chtěl soudu osobně účastnit, eskortovali by ho do Prahy už ve čtvrtek a několik dní by musel pobývat v cele na Pankráci, což se mu zřejmě nezamlouvalo.

„Co je předmětem tohoto veřejného zasedání? Pan Růžička byl odsouzen trestním příkazem k podmíněnému trestu a budeme zkoumat, zda ve zkušební době vedl řádný život, nebo nikoliv,“ předeslal na úvod samosoudce František Nosek.

Podmínku – konkrétně jedenáct měsíců vězení s odkladem na čtyřicetiměsíční zkušební dobu – dostal thaiboxer na konci ledna za to, že loni v červenci napadl v Praze 7 na Strossmayerově náměstí muže.

Na sociální síti dokonce zveřejnil video, ve kterém zraněného a bezvládně ležícího člověka fackoval a nadával mu. „Tak co? Koho tady zkoušíš, frajere? Chcípáku, prober se! Debílku, debílku. Chcípni, buzerante,“ vysmíval se oběti.

10. července 2023

Z dnešního soudního jednání se vedle Růžičky omluvil také státní zástupce. Mladíkův obhájce Tomáš Dvořáček byl stručný.

„Klient si je vědom toho, že se ve zkušební době dopustil dalšího trestného činu, a to 18. července (Růžička v létě na koupališti Petynka napadl s dvěma kamarády jiného muže, který se zastal ženy, pozn. red.), za což byl 25. září odsouzen. Je připraven nést plnou odpovědnost za to, čeho se dopustil,“ prohlásil advokát.

Soudce vzápětí rozhodl o přeměně lednové podmínky a nařídil, aby Růžička vykonal jedenáctiměsíční trest ve věznici s ostrahou. Celkem – i s předchozím půlročním odsouzením za incident na Petynce – má tak sportovec zůstat za mřížemi sedmnáct měsíců.

„Ve zkušební době se dopustil trestné činnosti obdobného charakteru, byť s ohledem na ublížení na zdraví i závažnější než ve zde projednávané věci. Skutek, jak je popsán v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6, značí, že to bylo více osob, navíc proti poškozenému, který se zastával ženy. Není pochyb o tom, že pan odsouzený nevedl ve zkušební době řádný život,“ uvedl soudce.

Zmínil i Růžičkův trestní rejstřík, kde jsou evidována další odsouzení za ublížení na zdraví a výtržnictví. „Je to v podstatě speciální recidivista. Byl odsouzen už jako mladistvý. Podmíněný trest na něj zřejmě neměl dostatečný výchovný vliv, proto soud rozhodl, že trest odnětí svobody vykoná. Snad to povede k jeho nápravě,“ uzavřel soudce. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Růžičkovi hrozí dalších až 10 let vězení

Ve zkušební době se Růžička vydržel chovat slušně jen pár měsíců, než se popral na už zmíněné Petynce, kde měl navíc s kamarády početní převahu – tři na jednoho.

„Jelikož byli agresoři v přesile, začali na poškozeného plivat a následně ho i napadat. V bojových postojích mu nejprve dva útočníci uštědřili několik facek a ran pěstí a následně třetí útočník v růžových plavkách (Růžička, pozn. red.) přistoupil k poškozenému a kombinací kopů a úderů pěstí do obličeje ho poslal k zemi. Ihned poté z koupaliště utekl a schoval se v nedalekém křoví,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina. Napadený muž utrpěl řadu zlomenin v oblasti obličeje.

Záběry z Petynky, které o týden později zveřejnila policie:

25. července 2024

Růžička v září u soudu prohlásil vinu a přijal šest měsíců vězení. Ani nynější přeměnou podmínky však jeho potíže se zákonem nekončí.

Státní zástupkyně v současnosti rozhoduje, zda ho obžaluje kvůli vyhrožování pracovnici fastfoodu a loupeži mobilního telefonu, kvůli čemuž skončil Růžička v srpnu ve vazbě. Pokud by se za tyto skutky ocitl před soudem, mohl by dostat trest ve výměře od dvou do deseti let vězení. Jeho pobyt za mřížemi by se tak ještě prodloužil.