Letos nastoupilo do pražských základních škol 17 tisíc prvňáčků, kteří si museli postupně zvykat na nové prostředí i výzvy. „Synovi se ve škole líbí, jen se doma rozplakal, že tác s obědem sotva unese a má strach, že mu spadne,“ povzdechla si jeho matka Katarína. Se synem zašla za třídní učitelkou pro pomoc.
„Byla velice vstřícná a souhlasila, že pro tak malé děti je plný tác těžký. Davídkovi řekla, ať se jí pokaždé u oběda ozve, že mu pomůže, což pak syn dělal,“ popsala Katarína s tím, že do konce září už hoch tác zvládal sám.
V našich jídelnách máme zkušenosti s padajícími tácy, vylitým pitím i z legrace vysypanou slánkou.