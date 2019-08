Policejní dron našel táborníky v brdském lese, za stanování dostali pokutu

Sobotní romantiku v brdských lesích u vrcholu Houpák narušili policisté. Ve večerních hodinách vyjeli na dvě místa, kde policejní dron odhalil tábořiště.

Přestože oheň lidé zapálený neměli, v Chráněné krajinné oblasti je zakázáno i stanování.

„Dvě dvojice ve věku 20 až 30 let svým jednáním porušily lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až pět tisíc korun. Pokud by měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15 tisíc korun,“ řekla mluvčí středočeské policie Monika Schindlová.

Lidé chodí stanovat do Brd poměrně často. Za loňský rok policie eviduje deset případů tábořišť se zapáleným ohněm.

Zakládání ohnišť monitoruje policejní dron pomocí termovize. Jak záběry z termokamery vypadají, ukazují snímky pořízení dronem.