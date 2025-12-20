Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jana Sobíšková
  15:00
Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky, zvlášť v kombinaci s jinými návykovými látkami nebo alkoholem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Medvídci

„Nejčastější projevy otravy, které postižené přivedou do nemocnice či jsou přivezeni rychlou záchrannou službou, jsou bušení srdce, tlak na hrudi, úporné zvracení a nejzávažnější – poruchy vědomí,“ popsal primář Společného příjmu interně nemocných ve Všeobecné fakultní nemocnici Jan Krupička. Upřesnil, že vědomí předávkovaného pacienta často kolísá mezi útlumem různé intenzity a excitací (vybuzením, pozn. red.), kdy jsou postižené osoby naopak neklidné až agresivní.

„Hluboký útlum vědomí je v krajních případech spojený až s poruchou dýchání, nemocní musí být sledováni na jednotkách intenzivní péče nebo dokonce napojeni na dýchací přístroj,“ přiblížil dále primář.

Jde o intoxikace kvůli relativně snadné dostupnosti látky a zajímavé formě, jako například sušenky, gumoví medvídci nebo dokonce lízátka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč

Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a...

I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....

20. prosince 2025  6:35

Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou

12. zimní Luštěnice

Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

19. prosince 2025  19:26

Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem

Tenisté TK Sparta Praha slaví vítězství v české extralize smíšených družstev...

Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře...

19. prosince 2025  19:19

Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

Ilustrační snímek

Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným...

19. prosince 2025  18:38

Revoluční novinka v českém zdravotnictví, s výměnou kyčelních kloubů pomáhá robot

Robot s názvem ROSA, přezdívaný Růženka, pomáhá ortopedům v Mladé Boleslavi už...

Na mladoboleslavské klinice prvním pacientům úspěšně vyměnili kyčelní klouby s podporou robotického ortopedického asistenta ROSA. Přístroj vytváří 3D model a pomáhá s přesným naváděním. Zapojení...

19. prosince 2025  16:06

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA NA AUTOMATIZACI VÝROBY-NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj
nabízený plat: 50 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

19. prosince 2025,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.