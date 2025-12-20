Medvídci
„Nejčastější projevy otravy, které postižené přivedou do nemocnice či jsou přivezeni rychlou záchrannou službou, jsou bušení srdce, tlak na hrudi, úporné zvracení a nejzávažnější – poruchy vědomí,“ popsal primář Společného příjmu interně nemocných ve Všeobecné fakultní nemocnici Jan Krupička. Upřesnil, že vědomí předávkovaného pacienta často kolísá mezi útlumem různé intenzity a excitací (vybuzením, pozn. red.), kdy jsou postižené osoby naopak neklidné až agresivní.
„Hluboký útlum vědomí je v krajních případech spojený až s poruchou dýchání, nemocní musí být sledováni na jednotkách intenzivní péče nebo dokonce napojeni na dýchací přístroj,“ přiblížil dále primář.
Jde o intoxikace kvůli relativně snadné dostupnosti látky a zajímavé formě, jako například sušenky, gumoví medvídci nebo dokonce lízátka.